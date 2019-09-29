Все рубрики раздела
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
Время от времени жизнь каждому из нас преподносит некоторые испытания. Кому-то больше, кому-то меньше, но есть люди, которых трудности буквально преследуют. Астрологи уверены, что это зависит от знака зодиака. Всё дело в том, что у некоторых знаков есть определенные особенности, из-за которых в их жизнь просто притягиваются сложности.
Издание from-ua расскажет тебе, что же это за три знака зодиака, которых испытывает сама судьба.
Сложная судьба
Рак
Проблема Раков в их чувствительности и связанной с ней нерешительностью. Они поводят слишком много времени, обдумывая свои решения и поступки. Всё в своей жизни они хотят сделать так, чтобы никого не обидеть, чтобы никто не подумал ничего дурного.
Из-за этой привычки Раки часто упускают удачные шансы и теряют время. Там, где нужно принять волевое и быстрое решение, они начинают сомневаться. Из-за этого они часто срывают сроки и пасуют, что создает дополнительные трудности и неприятности.
Перестраховываться — это не такая уж плохая привычка, но порой нужно быть более решительным. Не бойся принимать решения без оглядки и развивай уверенность в себе. Быть может, так удастся избежать многих ненужных проблем.
Скорпион
У Скорпионов есть много принципов, которые он считает единственно верными. И он искренне верит в это, а еще пытается доказать это всем вокруг.
Во-первых, это отнимает много сил и энергии, а во-вторых, Скорпионы своим поведением могут настроить против себя целую толпу врагов. Порой, увлекаясь интригами и спорами, Скорпион может даже забыть о том, с чего всё начиналось. Однако отношения с человеком уже будут испорчены. Из-за этого столько сложностей.
С особенностями характера справляться достаточно сложно, но всегда можно попытаться. Меньше споров и конфликтов — больше простых разговоров. Тогда судьба тебе улыбнется.
Рыбы
У Рыб очень много талантов, однако из-за своей плохой приспособленности к жестокой реальности они не могут определиться с тем, чем бы им хотелось заниматься. Они часто создают свой иллюзорный мир, который, к сожалению, редко стыкуется с реальностью.
Когда же Рыбы решаются на что-то, то после долго думают о том, правильно ли это было, оценит ли кто-то то, что они делают. И в личной жизни это работает точно так же: они не могут принять решение и часто их второй половинке приходится делать это за них.
Всё это приводит к неопределенности и сложностям. Быть может, Рыбам стоит принимать больше самостоятельных решений, чтобы самому быть главными в своей жизни.
Все эти знаки объединяет одна стихия — вода. С одной стороны, водная стихия легко находит себе путь и приспосабливается к местности. Однако есть и другая сторона: кто-то плывет по течению, а кто-то постоянно пытается преодолеть его. Это создает много противоречий в жизни и в характере человека.
Однако знак зодиака — это далеко не всё. Даже если сильно верить в гороскоп, едва ли можно предположить, что это полностью определяет нашу жизнь. Каждый может влиять на судьбу. Всегда можно подчинить себе обстоятельства и обернуть их себе на пользу!
Если ты знаешь свои слабые места, их всегда можно использовать себе во благо. Нужно лишь знать свои слабости, признавать их, а что самое главное — перестать придумывать проблемы там, где их нет.
Теги: Донбасс, гороскоп, испытания, знаки Зодиака
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака
- У боевиков нет шансов: раскрыты технические данные украинского комплекса "Ольха"
- Астрологический прогноз с 20 по 26 августа
- Гороскоп на 27 августа: Львам нельзя искать простых путей, а Девам нужно работать в команде
- Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ13:40
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером12:23
- Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе11:41
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие10:31
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке09:53
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ13:40
- Мария Захарова подставила Лаврова - Интернет смеется над "очередью" к главе МИД РФ13:22
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером12:23
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать12:04
- Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе11:41
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»