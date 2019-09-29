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Как инициалы влияют на судьбу человека
Наши предки верили, что в звучании имени человека предначертана его судьба. Так гласит народная мудрость и так утверждают психологи, которые вывели определенную зависимость между инициалами человека и его успехами в учебе, спорте и бизнесе.
«Любой звук обладает подсознательным смыслом», — утверждал основатель ассоциативной психолингвистики, американский психолог Чарльз Осгуд. Его последователи утверждают, что имена, которые даются нам при рождении и которые мы постоянно слышим, непосредственно влияют на наш характер и судьбу, пишет Так просто.
Все буквы алфавита несут в себе определенную энергетику и информацию. А нумерология помогает понять, какое именно влияние первые буквы имени, отчества и фамилии оказывают на нашу жизнь.
Нумерология имени
Для анализа любых слов нумерология использует гематрию — метод привязки букв алфавита к числам. Последователи каббалы издавна пользовались этой концепцией для расшифровки святых книг.
В наше время американка Л. Дау Баллиетт дополнила пифагорейскую нумерологию, применив систему последовательного соответствия девяти классических чисел нумерологии буквам алфавита.
Чтобы провести анализ своих инициалов, необходимо преобразовать буквы в числа, а затем суммировать их арифметически и сократить к первичному числу от 1 до 9.
К примеру, твое имя — Николай, отчество — Петрович, фамилия — Иванов. Инициалы Н. П. И., значит, ищем числа, соответствующие этим буквам алфавита.
К примеру, твое имя — Николай, отчество — Петрович, фамилия — Иванов. Инициалы Н. П. И., значит, ищем числа, соответствующие этим буквам алфавита.
Н — 6, П — 8, И — 1
Теперь все числа необходимо сложить: 6 + 8 + 1 = 15 = 1 + 5 = 6. Важно, чтобы результат был однозначным!
Значение цифр
1. Командные игроки
Число 1 в нумерологии означает мощь, живительную энергию, всеединство, Бога, волю и лидерство. Такие люди имеют огромный запас внутренней энергии.
Люди, рожденные под покровительством единицы, буквально притягивают к себе окружающих. Свойственные им оптимизм и жизнелюбие, способность оказать поддержку в трудную минуту, уверенность в себе, заряжают позитивными эмоциями и других.
С «единицами» отлично работается в коллективе, они умеют поддержать командный дух, являются прекрасными лидерами. Рожденные по покровительством единицы умеют принимать людей такими, какие они есть. Им стоит избегать уединения.
2 Перфекционисты
В нумерологии число 2 является символом равновесия. Всем, у кого получилась при расчетах двойка, врожденный перфекционизм помогает добиваться успеха в работе, но иногда лишает удачи в любви и мешает построить отношения. В жизни этим людям необходимо избавиться от эгоизма и научиться справляться с раздражительностью.
3 Люди с тонкой душевной организацией
Три — это знак триединства, одно из самых загадочных, красивых и счастливых чисел. Люди с тройкой в инициалах имеют очень тонкую душевную организацию и высокий уровень чувствительности. Им сопутствует удача в любви, они идеально проявляют себя в качестве писателей, художников, деятелей искусства.
Нередко они испытывают беспричинную тревогу, могут быть весьма нетерпеливыми, хвастливыми и ревнивыми. Эксперты советуют «тройкам» побыстрее забывать всё плохое, не зацикливаясь на обидах и неприятностях.
4 Успешные во всём
В нумерологии число 4 обозначает устойчивость всего окружающего нас мира. Всем, кто связан с четверкой — символом слияния четырех стихий, сопутствует успех и большая удача во всех начинаниях.
У этих людей есть еще одно несомненное преимущество — надежность и осторожность. Если верить нумерологии, такой индивидуум всегда будет избегать опасных ситуаций, острых углов, напрасного риска. А потому станет прекрасным деловым партнером, надежный помощником, отличным руководителем.
5 Интеллектуалы
Пятерка — символ знаний и интеллектуальной силы. Это число представляет собой лучший талисман для людей, которым необходимо обладать несколькими важными навыками одновременно.
Тем, у кого получилась при расчетах 5, присущи многие положительные качества: неисчерпаемая любознательность, тяга к знаниям, склонность к проведению опытов, исследований.
Однако многие положительные черты «пятерок» уравновешиваются негативными сторонами их характера: импульсивностью, излишней вспыльчивостью, неуживчивостью.
6 Лучшие друзья и любовники
Число 6 в нумерологии является символом гармонии и равновесия, союза двух треугольников, которые олицетворяют мужское и женское начало. У этих людей невероятная харизма и обаяние, им всегда везет в любви и в дружбе.
Влияние на судьбу человека числа 6 многогранно. Оно делает нас радушными и гостеприимными хозяевами, верными и бескорыстными друзьями. Жить в гармонии с близкими людьми, наслаждаться красотой и благополучием собственного дома для носителя шестерки настоящее счастье.
7 Любимцы удачи
Число 7 в нумерологии уникально. И неспроста: в Египте семерка считалась символом вечной жизни, Рим был построен на семи холмах, в неделе семь дней, Будда сидел под смоковницей с семью плодами, спектр состоит из семи основных цветов. В Ветхом и Новом Заветах число 7 упоминается более 700 раз!
Как можно заметить, магическое число 7 следует за нами повсюду и наделяет связанных с ним людей уникальными талантами и способностями. Им постоянно улыбается удача, они всегда видят свои цели в жизни. Это мечтательные личности, которым свойственна сдержанность, мудрость, хорошая память и стремление к получению новых впечатлений.
8 Люди действия
Число 8 напоминает перевернутый знак бесконечности. Главное достоинство «восьмерок» — это бесконечная энергия, которую они могут направить в любое русло.
Согласно нумерологии, такие люди очень быстро справляются с задачами, которые перед собой ставят, мыслят логично, способны в кратчайшие сроки решать самые трудные вопросы, готовы брать на себя ответственность и принимать решения.
9 Первооткрыватели
Число 9 в нумерологии символизирует тройную тройку. Девятка всегда активна, это нечетное мужское число. Согласно египетским манускриптам, именно 9 человек прибыли впервые на землю Египта.
Люди с таким числом имени часто становятся первопроходцами в какой-то сфере, талантливыми изобретателями, писателями, учеными, бизнесменами. Превыше всего для них — получение знаний.
9 имеет некоторое сходство с 6. Однако шестерка — символ любви и дружбы, а девятка предлагает себя миру в целом. Всё, что делает такой человек, приносит пользу всему людскому роду.
Не упустить удачу и добиться в жизни счастья по силам любому человеку, а нумерология инициалов поможет тебе лучше понять свое имя и следовать предначертанной судьбе.
Теги: Донбасс, имя, нумерология, цифра
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