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Назван самый богатый знак Зодиака
«Так Просто!» расскажет тебе о самых богатых знаках зодиака и о тех, для кого счастье вовсе не в деньгах!
Денежный гороскоп
12-е место — Стрелец
Последнее место в рейтинге самых богатых знаков зодиака занимает Стрелец. И денег, кстати, у него немало, просто их ему всё время не хватает. Несчастный Стрелец никак не может смириться с фактом, что всегда есть кто-то богаче и успешнее него.
И даже заняв седьмую строчку в рейтинге Forbes, Стрелец по-прежнему будет лить крокодиловы слезы. К слову, представителям этого знака зодиака крайне сложно заниматься рутинной работой. Финансового успеха они способны достичь лишь тогда, когда их профессия имеет перспективы для роста и развития.
11-е место — Водолей
У Водолея нет денег, потому что он попросту не пытается их заработать. Трястись над каждой копейкой — не для гордого Володея. Проще найти себе финансово успешную вторую половинку и жить припеваючи. Водолей свято полагается на судьбу, и она, к слову, его ни разу не подводила.
Родившихся под этим знаком личностей очень сложно загнать в рамки, они следуют лишь собственным правилам. Однако ничто не мешает Водолею сорвать куш, нужно лишь реализовать пару-тройку нестандартных и оригинальных идей. Вперед!
10-е место — Рыбы
Рыбы находятся всего лишь на 10-м месте по одной простой причине — представители этого знака зодиака совершенно не умеют зарабатывать! Ну хоть убей, не могут и всё.
Когда Вселенная преподносит им шанс на блюдечке, Рыбы либо в упор не видят возможностей, либо попросту растрачивают заработанное. Дорогие и не всегда уместные вещи для Рыб иногда важнее хлеба насущного. Почему? Одним им и известно!
9-е место — Весы
Весы всем сердцем верят, что в ценных бумажках совсем нет смысла, а тратить жизнь на зарабатывание денег — занятие презренное. Представители этого знака зодиака просто обожают роскошную жизнь, хотя всячески этот факт скрывают. К слову, Весы часто преуспевают в творческих профессиях, хоть и убеждают всех вокруг, что истинный художник должен быть голодным.
8-е место — Близнецы
Близнецы — настоящие профи в зарабатывании денег! Но почему они лишь на 8-м месте? Да потому что Близнецы совершенно не умеют заработанные деньги тратить.
Когда в кармане у Близнецов появляется приличная сумма, они тут же готовы ее потратить направо и налево. Ну мало ли, вдруг завтра кризис, революция, инопланетное вторжение… Какой смысл копить ценные бумажки, если завтра может не наступить?
7-е место — Телец
Представители этого строптивого знака просто обожают всячески прибедняться. А деньги у Тельца, кстати, имеются. Заработка хватает на обеспечение комфортной жизни, но не более. И как бы Телец ни старался, жестокое мироздание всячески не дает ему разбогатеть.
Больше всего Тельцы ценят стабильность, и на рабочем поприще им нужны твердые гарантии: оплата день в день, хорошая страховка и фиксированный отпуск. Вот и всё, что нужно для счастья!
6-е место — Лев
Лев — настоящий царь среди знаков зодиака. А царю, как известно, не положено быть нищим! Однако гордым Львам деньги нужны лишь, чтобы пускать пыль в глаза. Успешные и богатые с виду Львы, дома питаются дешевой лапшой, а их престижная квартирка кишит тараканами.
К слову, Льву важнее казаться, а не быть. Однако такое поведение им только на руку: вертясь в обществе сильных мира сего, Львы сколачивают свой первый миллион. А потом еще один, и еще…
5-е место — Рак
Раку жизненно необходимы деньги. Нужны, и всё тут! Сказать, что эта черта негативная, нельзя, ведь Рак без устали тащит всё в дом. Этот знак зодиака склонен к накопительству, ведь его крайне беспокоит завтрашний день. Рак должен твердо знать, что дело, над которым он трудится днем и ночью, должно принести немалые финансовые плоды.
4-е место — Овен
Бурный темперамент Овна — двигатель прогресса. Барашки с малых лет обожают риск и смело ввязываются во всевозможные финансовые авантюры. Природная храбрость и импульсивность помогают Овну сколотить немалое состояние, однако крупные суммы долго не задерживаются в кармане у бойкого знака зодиака. Финансовое благополучие — верный спутник Овна до конца его дней!
3-е место — Козерог
Козерожек с пеленок осваивает искусство укрощения копилки: много зарабатывает и мизерно тратит. Для этого удачливого знака зодиака деньги — лишь средство зарабатывать еще больше. К чему пустые траты на ненужные безделушки, если внушительную сумму можно потратить, например, на саморазвитие.
Знания — то, что помогает Козерогу зарабатывать еще больше. Трудоголизм — его врожденная патология, дефект, который помогает с легкостью достигать поставленных целей. Ну что же, удачи амбициозному Козерогу!
2-е место — Скорпион
Почетное второе место занимает Скорпион, ведь он души не чает в деньгах, ну а деньги обожают его в ответ. Ради финансового благополучия Скорпион готов буквально на всё! Типичный Скорпион — прекрасный бизнесмен.
Однако, если этот знак зодиака не самоутвердился до 40 лет, все попытки разбогатеть будут тщетны. Если Скорпион всё же поймал крупную рыбу, то и все его потомки до десятого колена будут жить припеваючи.
1-е место — Дева
Вот они, сильные мира сего! Финансовое благополучие Дев является следствием их неукротимого трудолюбия и аскетизма. Дева — этот тот миллиардер, который не стыдится надеть брюки за 10 долларов. Брюки как брюки, зато ты расхаживаешь в них в Лондоне и Нью-Йорке или протираешь о сиденье первого класса.
Этот рейтинг знаков зодиака по финансовому благополучию — отличный способ направить мысли и желания в нужное русло, пересмотреть свои взгляды и наладить материальную жизнь.
Теги: Донбасс, гороскоп, богатство, знаки Зодиака
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