Все рубрики раздела
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим
Тело должно находиться в тепле
Как утверждают врачи, температура очень влияет на наш сон и его качество в целом. И речь идет не только о температуре воздуха, но и уровне теплоты нашего тела, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Так эксперты утверждают, что тело должно находиться в тепле и быть хорошо согретым. А вот воздух для идеального сна должен быть свежим и слегка прохладным. Они рассказали, как правильно создать походящие условия для идеального сна.
И они заострили внимание на одном предмете гардероба… носках! Оказалось, что особенно в период похолоданий и отсутствия отоплений важно надевать носки на ночь. Они утверждают, что в этом кроется секрет быстрого засыпания. Хорошо согретые ноги являются сигналом для мозга, что пора спать.
Такое исследование провели почти двадцать лет назад. Тех, кто принимал участие, разделили на две группы. Итоги показали, что те, кто спал в носках, действительно засыпали быстрее. И это не единственные «свойства» носков, как бы забавно это не звучало. Ученые в своих исследованиях пошли дальше.
Теплые ноги во время сна – помогут избавиться вам от приливов жира или озноба ночью. Если стопы хорошо согреты, то это спровоцирует расширение кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение. Поэтому носки должны стать обязательным атрибутом, если хотите, чтобы ваш сон еще и был спокойным.
Как бонус к здоровому и крепкому сну, кожана на ваших ногах станет еще более привлекательной, мягкой и нежной. Особенно это хорошо для тех, у кого кожа на стопах постоянно трескается и шелушится. Перед тем, как ложится, нанесите на них любой крем (увлажняющий или питающий), лосьон, молочко (для стоп не имеет значение, на самом деле) и наденьте носки. Только если с кремом – без разницы, то у носков строгое правило – они должны быть сотканы из натуральных материалов. Подойдут шерстяные, из коттона и тому подобное. Никакой синтетики, она только усугубит ситуацию.
И даже это еще не все! Ученые утверждают, что носки во время секса обостряют приятные ощущения, оргазм становится ярче. «Ой, точно это были мужики. Они просто не любят снимать носки перед сексом», — подумает большинство женщин. Но эксперимент как раз проводили на девушках и женщинах. В результате оказалось, что целых 80% сообщили, что получили большую дозу удовлетворения, их ощущения обострились.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, отдых, медицина
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"17:03
- В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов16:21
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- У Зеленского затеяли настоящую бюрократическую революцию: что ждет украинцев07:45
- Девушка плачет слезами из хрусталя, профессура разводит руками07:30
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- Странная смерть первого президента Крыма Юрия Мешкова - появились первые подробности22:01
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека20:28
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО