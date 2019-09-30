Растения, способные очистить воздух в помещении

30.09.2019 10:00

Красиво и полезно.

Комнатные растения приносят немного летнего настроения в дом, что особенно актуально сейчас, в самом разгаре зимы. Растения не только добавляют уюта и красоты, но и очищают воздух в квартире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Как оказалось, некоторые виды делают это лучше, чем другие.

В результате исследования NASA выяснилось, что отдельные растения могут поглощать из воздуха вредные химические соединения и бактерии.

Расскажем вам об 11 растениях, очищающих воздух в квартире.

1. Алоэ вера

Алоэ – это суккулент, лечебные свойства которого известны еще с древности: сок алоэ применяется для повышения иммунитета и борьбы с вирусными заболеваниями, при ожогах и язвах, для улучшения аппетита, как общеукрепляющее средство. Но оказывается, и то, что алоэ просто находится в комнате, приносит пользу. Алоэ обладает способностью улавливать из воздуха формальдегид – вредное соединение, которое выделяется из мебели, изготовленной из ДСП и МДФ.

2. Пальма Арека

Арека Катеху или Пальма Бетель – крупное растение, которое любит солнечные просторные помещения; она с успехом украсит любую гостиную. Арека выделяет большое количество кислорода и способна увлажнять воздух. Кроме того, это растение забирает из воздуха углекислый газ и токсины.

3. Пеперомия туполистная

Известно много видов пеперомии, и даже пеперомия туполистная имеет подвиды. Это небольшое растение, которое хорошо растет дома. Пеперомия не любит яркий свет и слишком сильное затемнение, не переносит обильный полив. Но стоит уделить ей внимание, обеспечив должный уход: пеперомия способна очищать воздух от вредных химических веществ, в том числе, формальдегида.

4. Бамбуковая пальма, или хамедорея

Медленнорастущая комнатная пальма любит умеренный полив и неяркое освещение. Бамбуковая пальма станет не только предметом декора в вашей квартире, но и отличным воздушным фильтром. Она очищает воздух от бензола, формальдегида и трихлорэтилена.

5. Нефролепис

Известный также под названием «папоротник», нефролепис отлично растет в домашних условиях. Он любит тень и хороший полив. Нефпролепис очень красив и выгодно смотрится в подвесных кашпо. В наш список очищающих воздух растений он попал потому, что способен фильтровать из воздуха толуол и формальдегид, а также убивать болезнетворных микробов.

6. Аглаонема

Название этого растения дословно переводится с английского как «китайское вечнозеленое». Аглаонема имеет пеструю окраску листьев, в домашних условиях цветет и приносит плоды. Любит хороший полив, влажный воздух и хорошее освещение, но при затенении тоже будет расти. Аглаонема чистит воздух от бензола и способна убивать стрептококковую инфекцию.

7. Драцена душистая (Массенджеана)

Один из самых крупных представителей драцен, вечнозеленое дерево с массивным стволом и крупными листьями. На листе полоска ярко-желтого цвета. Драцена Массенджеана любит яркое освещение без прямых солнечных лучей, обильный полив и увлажненный воздух. Это растение улавливает из воздуха ксилол, толуол, бензол, трихлорэтилен и формальдегид.

8. Финиковая пальма

Еще одна пальма в нашем списке. Она стала весьма популярна из-за того, что ее при желании можно вырастить из косточки. Финиковая пальма смотрится экзотично и декоративно. Любит свет, хороший полив. Она успешно фильтрует ксилол, находящийся в воздухе.

9. Фикус Али

Фикус Али – очень красивое растение с длинными узкими листьями. Он хорошо себя чувствует при ярком освещении без прямых солнечных лучей, регулярном умеренном поливе и высокой влажности. Этот фикус способен очищать воздух от бензола, трихлорэтилена и фенола.

10. Гербера Джеймсона

Декоративноцветущее растение в нашем списке. Она любит хорошо освещенные помещения и обильный полив. Гербера умеет улавливать из воздуха трихлорэтилен и бензол.

11. Хлорофитум

Завершим список «зеленых фильтров» чемпионом по очистке — это хлорофитум, привычное и выносливое растение, которое каждый видел в офисах и учебных классах школ. Хлорофитум абсолютно неприхотлив, растет у самых начинающих растениеводов. При этом очищает воздух лучше, чем специальные устройства.

Надеемся, наш список поможет вам создать благоприятную атмосферу в доме, свободную от испарений вредных веществ. Желаем вам дышать только чистым воздухом!