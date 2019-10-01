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Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы
В новом эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Один из них будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. В связи с этим врачи дали советы, как отличить грипп от ОРВИ, пишет Главред.
Грипп и ОРВИ – в чем разница
ОРВИ – это общее название любой респираторной вирусной инфекции. Большинство ОРВИ протекает относительно легко и развивается постепенно - от слабых симптомов до более существенных недомоганий спустя сутки-двое, передает МедикФорум. В свою очередь, грипп сразу дает о себе знать тяжелыми симптомами и быстрым ухудшением самочувствия.
В чем опасность гриппа:
в течение нескольких часов появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры;
всего за один час лихорадки температура тела может подняться до 40 градусов.
грипп может приводить к опасным осложнениям. В частности, к затяжному воспалительному процессу с температурой, которая может держаться в течение нескольких суток, а также к болевым ощущениям в мышцах и суставах.
Что касается ОРВИ, то температура тела обычно не повышается до 39 градусов и держится всего пару дней, затем постепенно нормализуется. Среди других симптомов: общая слабость, но нет сильных болевых ощущений в мышцах и суставах.
Продолжительность болезни также позволяет отличить грипп от ОРВИ:
при простуде заболевший способен полностью выздороветь за неделю;
грипп лечится десять дней, а недомогание после периода болезни может ощущаться еще на протяжении трех недель.
Теги: Донбасс, грипп, ОРВИ, симптом, отличие
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