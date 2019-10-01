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Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия
Вы наверно часто слышали, что раскрытый зонт в доме – это к несчастью. Давайте разберемся, откуда могло взяться такое суеверие и где его корни, пишет from-ua.
Родиной зонта является Китай. Изобретенный еще за десять веков до нашей эры, в Европу он попал относительно недавно - всего лишь в XVII веке. В отличие от Востока, где ему придавали глубокое мистическое значение (там он считался символом власти), европейцы воспринимали зонт как простой бытовой предмет. Однако со временем его мистическая сущность проявилась и в Европе: очень быстро его использование обросло целым рядом примет и преданий.
Найти зонт считается плохой приметой. Эта на первый взгляд полезная находка сулит проблемы со здоровьем. Но если уж на вашем пути встретился зонт, не делайте вид, что не заметили его, - не поможет. Подберите зонт и оставьте в другом, желательно многолюдном месте. Благодаря этому несложному ритуалу вы снимете с себя отрицательную энергию находки.
Не стоит класть зонт на кровать. Согласно поверью, это блокирует приток денежной энергии в жилище.
Также нельзя ходить вдвоем под одним зонтом - это может ударить по кошельку владельца зонта.
Нельзя раскрывать зонт в помещении, гласит народная примета, иначе можно привлечь в дом беду. По народным поверьям, открывая зонт в доме, вы можете обидеть домашних духов, которые защищают вас от неурядиц, и тогда хорошего не ждите.
Не стоит дарить зонт на день рождения - в жизни именинника весь год будет царить непогода.
Если зонт подарили вам, не отказывайтесь от него, чтобы не обидеть дарителя (он ведь наверняка сделал это не со зла!). Деликатно выйдите из ситуации, вручив ему взамен пару монет.
Если вы уронили зонт на землю, не спешите его поднимать - бытует поверье, что если это сделает сам владелец, жизнь его будет неустроенной. Оглянитесь по сторонам: может быть, ваш зонтик поднимет кто-нибудь другой - для посторонних это совершенно не опасно.
Сломать зонт, согласно приметам, также неблагоприятный знак. Народная мудрость говорит, что ваши запланированные дела могут пойти совсем не так, как вы рассчитывали.
Кроме того, с зонтом связаны и многие погодные приметы и поверья.
Так, считается, что если раскрыть зонт на улице в солнечную погоду, то скоро может пойти дождь.
Если вы забыли зонтик дома — дождь пойдет, а вот если взяли его с собой в пасмурную погоду — дождя скорее всего не будет.
Зеленый зонт привлекает к человеку семейное счастье, приближает встречу с любовью.
Зонт белого цвета может стать причиной сплетен и слухов за вашей спиной.
Красный зонт не рекомендуется иметь людям вспыльчивым и нетерпеливым - он только усилит ваши не самые лучшие качества.
Яркий голубой зонт весьма благоприятен - он укрепляет иммунитет своего владельца. Под таким зонтом намного меньше шасов подцепить простуду в ненастье.
А вот прятаться от дождя под зонтом оранжевого цвета не стоит. Считается, что он делает своего обладателя нервным, болезненным и притягивает к нему непорядочных, подчас опасных людей.
Самые популярные зонты черного и синего цветов в принципе не содержат в себе плохих предзнаменований, однако мрачные оттенки в плохую погоду вряд ли добавят вам оптимизма и жизнерадостности.
Наиболее благоприятной для зонта является радужная расцветка - такой зонт будет привлекать к вам положительную энергию и просто станет поднимать настроение в ненастную погоду.
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, зонт
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