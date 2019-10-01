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Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным
Согласно астрологии, некоторые знаки Зодиака отличаются исключительной организованностью в то время, как другие могут похвастаться только небрежностью и способностью оставлять после себя лишь беспорядок.
Что же делать прирожденным чистюлям, влюбившимся в настоящих нерях? В начале любых отношений каждый всегда старается зарекомендовать себя с лучшей стороны, демонстрируя свои плюсы. Однако, чем серьезнее становятся отношения, тем более неузнаваемым может становиться ваш партнер. Всегда чистый дом превращается в поле боя, а единственным заинтересованным в уборке человеком остаетесь только вы.
Астрология имеет свойство помогать нам разбираться в привычках будущих партнеров, поэтому если бы еще на стадии знакомства вы обратили внимание на принадлежность своего партнера к определенному знаку Зодиака, подобных потрясений удалось бы избежать, пишет femmie.
Весы
Вы стараетесь избежать уборки любой ценой. В детстве родители никогда не заставляли вас выглядеть опрятно и поддерживать чистоту. Сейчас же вам еще сложнее поддерживать чистоту. Ваш дом похож на одну большую свалку одежды, а посуду вы моете тогда, когда не остается ни одной чистой тарелки.
Лев
Вы — творческий и артистичный человек. Иногда внезапно нахлынувшее вдохновение побуждает вас передвинуть всю мебель в квартире или даже перекрасить стены в другой цвет. В результате, ваш дом превращается в настоящий хаос, который, тем не менее, вас совершенно не обременяет.
Стрелец
Вам нравится вести активный образ жизни, поэтому вы редко бываете дома. Оказавшись в четырех стенах, вы и не думаете убираться. Раковина переполнена грязными кружками, а спальня захламлена пустыми коробками от пиццы, но вам некогда привести квартиру в порядок, потому что вы уже убегаете.
Овен
Вы не хотели бы жить в хаосе, но никак не можете побороть свою лень для того, чтобы привести дом в порядок. Вы скорее наймете для этого профессиональную службу. В вашем же понимании хорошая уборка заключается в том, чтобы распихать все, что плохо лежит, по шкафам и потом с трудом пытаться найти нужную вещь.
Скорпион
Вам нравится вести комфортный, лишенный стресса образ жизни. Уборкой вы занимаетесь только тогда, когда действительно этого хотите. Ваша постель всегда не заправлена, а кухня ждет уборки по несколько дней, но, в целом, все не так плохо. Если вы ждете гостей, то готовы целый день накануне потратить на то, чтобы привести свой дом в идеальный вид.
Водолей
Вы стараетесь, чтобы ваш дом всегда выглядел интересно. Вы постоянно покупаете новую мебель и вещаете необычные картины. Иногда ваше стремление к чему-то новому не позволяет вам сохранять идеальный порядок, но все же ваш дом выглядит достаточно организованно и опрятно.
Рыбы
Вы чувствуете себя наиболее счастливыми в атмосфере чистоты и порядка. Вам нравится убираться, и вы стараетесь всегда сохранять все на своих местах. Иногда вы даже предлагаете своим друзьям помощь в уборке.
Телец
Вы невероятно организованы. Любая вещь, находящаяся не на своем месте, моментально выводит вас из себя. Вы предпочитаете все делать сами и стараетесь поддерживать порядок в каждой сфере своей жизни. Ваш гардероб всегда разобран по цветам, а друзья даже моют за собой посуду, находясь у вас в гостях.
Рак
Вы обожаете свой дом и всегда поддерживаетесь его в чистоте и порядке, стараясь устраивать генеральную уборку не реже раза в неделю. Вы убеждены, что беспорядок неизбежно приводит к хаосу, поэтому уверенно стоите на страже организованности и привычной рутины.
Козерог
Трудолюбие является вашей самой примечательной чертой. С самого детства родители приучили вас выполнять возложенные на вас обязанности по дому. Каждый день вы с утра заправляете постель и составляете список дел на день. Именно это позволяет вам поддерживать порядок во всех сферах жизни.
Близнецы
Всю свою жизнь вы были настоящей чистюлей. Вы любите убираться и проводите слишком много времени в саду, все больше его обустраивая. Многие считают, что вы просто одержимы чистотой, но, на самом деле, вы уже не представляете, как можно жить по-другому.
Дева
Вы и дня не можете прожить без генеральной уборки дома. Свою комнату вы вообще убираете дважды и даже не пренебрегаете дезинфекцией. Стирка и глажка белья доставляют вам особое удовольствие. Вы чересчур чистоплотны, потому что даже самое незаметное пятнышко на одежде способно испортить вам весь день.
Теги: Донбасс, беспорядки, знаки Зодиака
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