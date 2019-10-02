Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды

Чтобы не заболеть, нужно следовать правилам.

Осенью повышаются шансы человека заболеть досадной простудой, которая причиняет дискомфорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Happy news.

Чтобы не выйти из строя, следуйте этим простым 4 правилам:

Избегайте тактильного контакта. Бактерии могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и посредством рукопожатия или другого прикосновения. Как только есть возможность, старайтесь хорошенько отмывать руки с мылом.

Следите за тем, чтобы нос не мерз. Важно не только заботиться о том, чтобы ноги были в тепле, но и нос: обзаведитесь хорошим шарфом, куда в случае необходимости вы будете его “прятать”.

Вещи стоит стирать только в горячей воде, чтобы наверняка избавиться от болезнетворных микроорганизмов.

Ешьте поменьше вредной пищи – сладостей, фастфуда. Уделяйте внимание овощам и фруктам, поскольку они являются источниками витаминов.