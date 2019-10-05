Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака

05.10.2019 19:32

В списке значатся семена чиа, в состав которых входят кемпферол.

Учитывая рост числа больных раком, нельзя недооценивать роль профилактики злокачественных новообразований. С целью предотвращения онкозаболеваний ученые рекомендуют употреблять в пищу определенные продукты.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Ряд изданий опубликовали составленный зарубежными учеными список продуктов, помогающих защититься от возникновения раковой опухоли.

Так, в списке значатся семена чиа, в состав которых входят кемпферол, кверцетин и хлорогеновая кислота – вещества, используемые в лекарственных препаратах для профилактики рака.

Также для предотвращения рака рекомендуется употребление красного винограда. Его кожура содержит в себе мощные антиоксидантные компоненты — антоцианы и катехины. Антиоксиданты подавляют в организме активность свободных радикалов – окислительных молекул, под действием которых разрушается клеточная структура и возникает воспаление.

Другим супер-источником антиоксидантов по мнению ученых являются грецкие орехи. В частности, эти орехи поставляют в организм альфа-линолевая кислоту, которая помогает бороться с развитием опухолей в толстом кишечнике.

Еще один продукт, важный для предотвращения рака, — это артишок. По словам исследователей, употребление этого овоща защищает от активации раковых клеток молочной железы, а также кишечника.

Полезна в деле профилактики рака и брюссельская капуста. Входящие в ее состав элементы обладают ингибирующими свойствами в отношении злокачественных образований мочевого пузыря, толстого кишечника, молочной железы, печени, легких, предстательной железы.