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Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела
Телец
Этой осенью под крылом ангела будет находиться такой знак Зодиака, как Телец. Он всю свою жизнь привык добиваться всего именно своими силами, пишет from-ua.
И теперь ему можно полностью расслабиться и осознать, что его всецело поддержит кто-то свыше, а также придаст ему сил и протянет руку помощи.
Ангел просто-напросто не разрешит Тельцу совершить неверный поступок, а также не позволит сделать то, о чем он сможет пожалеть.
Именно это время года станет благоприятным для рожденного под этим знаком Зодиака.
Овен
Для Овна осень станет прекрасным и насыщенным временем, и конечно же его тоже будут оберегать ангелы.
Этому знаку Зодиака крайне нужно, чтобы рядом был тот, кто своевременно сможет остудить то пламя, которое горит душе.
А ведь этой осенью их огонь будет пылать особенно ярко, а ненужные эмоции могут вызвать проблемы на работе, громкие скандалы и различные передряги.
В такие моменты ангелы будут выискивать и подсказывать компромиссы, а также исправлять то, что уже было испорчено.
Дева
Рожденным под этим знаком Зодиака осенью ангелы помогут одолеть неприятности, касательно их здоровья и психологического комфорта.
Они будут предохранять Дев от новых неприятностей, и отгоняя старые, укоренившиеся проблемы.
Душа заполнится сплошным позитивом, и Девы снова начнут мечтать о прекрасном.
Эта осень станет для Дев славным этапом для преодоления своих проблем и обретения благополучия.
Теги: Донбасс, ангел, знаки Зодиака, осень
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