Все рубрики раздела
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака
Если любой желающий захочет узнать свой настоящий знак Зодиака, то первой реакцией может быть шок, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк, пишет from-ua.
Она напомнила, что в Индии в 3 веке нашей эры было обнаружено, что Зодиакальный круг начал смещаться на 1 градус каждые 72 года, поэтому за все время "натикало" уже 22 градуса.
"По факту это означает, что при построении карты все планеты будут смещены на 23 градуса назад, т.е. на 23 дня назад. Это называется Прецессия или Аянамша", - рассказала астролог в комментарии Главреду.
По ее словам, Солнечные знаки Зодиака сейчас выглядят так:
Овен с 14 апреля по 13 мая;
Телец с 14 мая по 14 июня;
Близнецы с 15 июня по 15 июля;
Рак с 16 июля по 16 августа;
Лев с 16 августа по 16 сентября;
Дева с 17 сентября по 16 октября;
Весы с 17 октября по 16 ноября;
Скорпион с 16 ноября по 15 декабря;
Стрелец с 16 декабря по 13 января;
Козерог с 14 января по 12 февраля;
Водолей с 13 февраля по 14 марта;
Рыбы с 15 марта по 13 апреля.
Эксперт обратила внимание на то, что на то, что изменение еще не коснулось 7 человек, т.к.они остались пока с тем же знаком Зодиака, который им определяет Западная астрология. Для того, чтобы все знаки Зодиака полностью переместились на 1 знак назад, понадобится еще 500 лет..
Теги: Донбасс, Индия, знаки Зодиака, астролог
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
- Гороскоп на 10 сентября: Козерогам нужно остановиться, а Рыбам стоит уделить время дому
- Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения18:38
- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого11:28
- Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"11:09
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения18:38
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- ФБР задержало и допросило депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву16:57
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- 14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь 16:10
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Политолог: «Президент и его команда проиграли информационную войну радикалам»15:36
- Доставайте шубы и сапоги: синоптик предупредила украинцев о морозах15:12
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину