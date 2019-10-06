Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака

06.10.2019 18:14

Если любой желающий захочет узнать свой настоящий знак Зодиака, то первой реакцией может быть шок, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк, пишет from-ua.

Она напомнила, что в Индии в 3 веке нашей эры было обнаружено, что Зодиакальный круг начал смещаться на 1 градус каждые 72 года, поэтому за все время "натикало" уже 22 градуса.

"По факту это означает, что при построении карты все планеты будут смещены на 23 градуса назад, т.е. на 23 дня назад. Это называется Прецессия или Аянамша", - рассказала астролог в комментарии Главреду.

По ее словам, Солнечные знаки Зодиака сейчас выглядят так:

Овен с 14 апреля по 13 мая;

Телец с 14 мая по 14 июня;

Близнецы с 15 июня по 15 июля;

Рак с 16 июля по 16 августа;

Лев с 16 августа по 16 сентября;

Дева с 17 сентября по 16 октября;

Весы с 17 октября по 16 ноября;

Скорпион с 16 ноября по 15 декабря;

Стрелец с 16 декабря по 13 января;

Козерог с 14 января по 12 февраля;

Водолей с 13 февраля по 14 марта;

Рыбы с 15 марта по 13 апреля.

Эксперт обратила внимание на то, что на то, что изменение еще не коснулось 7 человек, т.к.они остались пока с тем же знаком Зодиака, который им определяет Западная астрология. Для того, чтобы все знаки Зодиака полностью переместились на 1 знак назад, понадобится еще 500 лет..