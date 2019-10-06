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Как быть с теми, кто причинил вам боль
У нас есть 4 варианта, которые либо продолжают разрушать нас и нашу жизнь, либо помогают исцелиться и с полученным опытом пойти в новую и здоровую жизнь, пишет Куб.
«Казнить нельзя помиловать»
Мне вспоминается один старый детский мультфильм, где от того, в каком месте мальчик должен был поставить запятую, зависела и его собственная судьба. Цена ошибки была велика. Так же происходит и в жизни взрослых людей.
Мы часто делаем ошибки, но не орфографические, а жизненные. Из этих ошибок складываются наши жизненные уроки и наш опыт. Но выбор всегда за нами, где поставить ту самую запятую, которая сможет изменить всё в нашей жизни.
Особое место в прохождении наших жизненных уроков занимают те, кто сделал нам больно. Один из путей, по которому развивается человечество – это путь разрушения или путь через боль. И те, кто делает нам больно, делают это для чего-то.
К сожалению, эта боль может быть настолько сильна, что разум отключается и нами управляют только эмоции. Так как же быть с теми, кто сделал нам больно?
У нас есть 4 варианта, которые либо продолжают разрушать нас и нашу жизнь, либо помогают исцелиться и с полученным опытом пойти в новую и здоровую жизнь.
1. Отплатить тем же
Первое и естественное желание, которое возникает у нас – это отплатить своему обидчику тем же, желание сделать ему больно. Но, все зависит от того, кто этот обидчик: чужой или близкий человек.
Чужому человеку всегда хочется ответить. Вопрос только в том, на чьей стороне сила. Если сила на его стороне и вы против него бессильны, то в голове все равно у вас закрадывается план, как это сделать, как отомстить или же вы просто смиряетесь. Если вы равны по силам, то вы ему можете просто дать сдачи или ответить тем же и вы, как говорится, будете квиты.
Совсем другое дело, если это близкий вам человек: ваш партнер, или кто-то из ваших родителей, а может и друзей. Отношения между близкими людьми очень часто строятся на принципе баланса «давать-брать». И в данном случае, для того, чтобы вы были в балансе с обидчиком, вы тоже может сделать ему что-то плохое, но в меньшей степени, чем он сделал вам. Дисбаланс порождает чувство долга и завязывает кармические узлы.
2. Носить боль в себе
Вы можете продолжать носить эту боль в себе, держать в себе все свои обиды и претензии. Вы можете их высказывать ему или в тихом диалоге себе. Это самоистязание, естественное проживание боли.
И чаще всего мы именно так и поступаем, мы не можем отпустить эту боль и этого человека, носим эту боль в своей душе, продолжаем обижаться и высказывать претензии. Никак не можем простить. А зачем? Ведь он не понял, что он нам сделал, какую боль причинил. Да и прощения он либо не просил, либо если и просил, то формально, без особого осознавания всей силы своего поступка. А как нам хочется услышать его чистосердечное раскаяние, услышать, что он был неправ. Но мы в ответ не слышим ничего и продолжаем себя съедать.
Мы не отпускаем его и привязываем к нему себя. Мы не свободны, да, собственно говоря, и не стремимся к свободе от него. Мы держим его и держим себя. Нам важна эта связь и мы ее удерживаем сами, удерживаем через обиды и претензии.
Боль очень часто разрушает организм, страдают наши почки и сердце. Организм находится в состоянии постоянного стресса, теряется аппетит, вес, уходят жизненные силы. Мы медленно и постепенно разрушаем свой организм и это может привести к тяжелым заболеваниям.
3. Простить и отпустить
Простить – это пожалуй самый сложный и самый благородный наш поступок, который мы можем себе только позволить. Простить от всей души, не формально, не на словах, а так, чтобы на душе стало легко и свободно. Отпустить его и себя, отпустить свою боль, свои претензии и обиды.
Стать свободным. Поэтому прощение нужно в первую очередь не вашему обидчику, а вам самим. На это нужно мужество. Но ресурс у нас есть. Важно им воспользоваться для того, чтобы начать новую жизнь. Жизнь без старых связей, жизнь без старой боли. Жизнь, которую можно отстроить самому заново и такой, какую хочется, учитывая полученный опыт.
4. Поблагодарить
Благодарность – это высшая степень осознанности. Поблагодарить того, кто сделал нам больно за жизненный опыт, который благодаря ему мы получили. Пусть это тяжелый опыт, но он наш. И мы смело можем идти дальше, за новым опытом, не неся на себе груз прошлого. Мы – свободны, и мы благодарны жизни за то, что она у нас есть и за все те новые возможности, которые открываются перед нами.
Какой из 4-х вариантов предпочесть – выбор всегда за вами. От того, что вы выбираете, будет зависеть и ваша дальнейшая жизнь. Те, кто сделал вам больно, выполняли отведенную им функцию и почему-то они выполнили ее именно для вас.
Вы можете разобраться в причинах, почему это произошло, понять, простить, отпустить и пройти этот жизненный урок.
Вы можете также продолжать идти по этому замкнутому кругу и притягивать к себе и дальше людей, которые будут вам причинять боль.
Я прекрасно понимаю, что находясь в состоянии живой боли, сложно делать позитивный выбор и нужно время, чтобы боль утихла, а рана затянулась. Однако, помните, что вы можете идти или путем разрушения или путем созидания. Выбор за вами!
Всех вам благ! Думай! Делай! Достигай!
Теги: Донбасс, боль, месть, обида, прощение
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