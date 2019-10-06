Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период

06.10.2019 13:55

Для водяных знаков – Рака, Скорпиона и Рыб – пребывание Меркурия в Скорпионе будет наиболее благоприятным.

То же самое касается людей с личными планетами или восходящими в этих знаках. Они смогут проявить свою обостренную интуицию, что приведет к полному раскрытию личного потенциала, пишет from-ua.

Для некоторых из них это обернется получением новой работы, полной сменой профессиональной деятельности или желанными успехами на любовном фронте – их существующие романтические отношения станут более глубокими либо появятся новые.

Для земных знаков Козерога, Тельца и Девы наступивший период может обернуться интересом к политической стезе – они с азартом вольются в общественную жизнь, займутся решением социальных проблем. Такой поворот не останется незамеченным – им обещана помощь друзей и хороших знакомых.

Огненные знаки – Овен, Лев и Стрелец – по всей вероятности, будут испытывать проблемы в любовных делах и направят все силы на поиск ясного понимания сложившейся ситуации. Если они будут достаточно откровенными, терпеливыми и понимающими потребности другого человека, дела улучшатся, и многое из задуманного сбудется.

Воздушные знаки – Водолей, Весы и Близнецы – смогут реально оценить свое финансовое положение и придумать хорошие идеи для инвестиций или открытия новых предприятий.