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Названа главная опасность наращивания ресниц
Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет на красоту и здоровье, передает Хроника.инфо.
Об этом рассказала врач-косметолог Оксана Чащина, перечислив весомые причины «не злоупотреблять» этой бьюти-процедурой.
В частности, по словам эксперта, к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Но корень, фолликул, не всегда может справиться с дополнительной нагрузкой. Это приводит к травмам и атрофии.
«В этом случае самое невинное последствие – выпадение и прекращение роста ресниц», – пояснила Чащина.
Более того, наращивание может спровоцировать снижение зрения из-за плохого качества веществ, употребляемых в процедуре. Нет совершенно никакой гарантии, что это не вызовет ожоги кожи ресничного края века, роговицы и конъюнктивы.
Теги: Донбасс, опасность, ресницы, наращивание
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