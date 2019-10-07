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Восемь способов избавиться от осенней хандры

07.10.2019 11:00
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Восемь способов избавиться от осенней хандры

Советы от Анны Седоковой.

Осень безусловно вдохновляет, но так же она будто высасывает все твои силы. — и привет, осенняя хандра. Лучший способ её избежать и не дать перейти в депрессию — отправиться в солнечную страну, но есть и домашние способы избавиться от плохих мыслей и наполнить себя силами. Для этого нужно изменить привычки. Какие именно, рассказала на своей странице в Instagram певица Анна Седокова, которая ранее дала советы, как правильно ухаживать за телом осенью, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Топ-8 советов от Анны, как бороться с осенней хандрой.

Добавьте свет

Основная причина хандры — дефицит солнечного света, который поставляет нам витамин D. На погоду мы повлиять не можем, поэтому добавляем яркие краски в обстановку, гардероб и чаще выходим на прогулки в «золотые» парки.

Больше продуктов-антидепрессантов

Среди них – индейка, бананы, цельнозерновой хлеб, кисломолочные продукты, шпинат,курага, шоколад и какао. Обязательно пропейте курс витамина D и добавьте в рацион продукты, которые его содержат (жирная рыба, говяжья печень, сыр, яичные желтки) .

Спорт

Упражнения повышают уровень эндорфина. Йога, зумба, бег, кардиострип — то, что нужно.

Сон

Не пренебрегайте сном. Осенью вам необходимы эти 8-9 часов.

Купите сумочку

Исследования ученых из Национального университета Сингапура и Гонконгского Университета показали, что тяжелая сумка негативно влияет на наше подсознание и настроение: физическое ощущение «тяжелой ноши» приводит к тяжести на душе. Куда же складывать вещи, если их много? Тренд осени — две сумочки: маленькая и большая. Срочно на шоппинг!

Отдыхайте и расслабляйтесь

Разрешите себе полениться, когда этого очень хочется, заставляйте себя двигаться, когда ничего не хочется. Устраивайте себе поиск ощущений каждый день.

Имитируйте лето

Соберите пляжную сумку и отправляйтесь в аквапарк. Мазаться солнцезащитным кремом, чтобы войти в роль на сто процентов, — обязательно.

Влюбитесь

И это самое важное. Для меня — точно. Влюбитесь заново в своего мужчину, влюбляйтесь в прохожих, актеров, не важно, просто чувствуйте этих бабочек и мечтайте о ВАС с ним, а не о бывшем!



Теги: Донбасс, депрессия, советы, осень
 
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