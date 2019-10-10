Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй

10.10.2019 18:28

Как достичь гармонии в доме? Это зависит от многих факторов. Но не все знают, что можно достичь баланса, а также увеличить жизненные энергии благодаря фэн-шуй, пишет lifter.

Подумайте о том, чтобы завести комнатные растения. Энергия «Чи» в них полезна для здоровья и оживит ваш дом. Энергия «Ян» дезинфицирует ваше семейное гнёздышко. Она нейтрализует негатив, химические и электрические загрязнители.

Можно ли держать кактус в доме?

У кактуса – плохая репутация. Некоторые утверждают, что он приносит неудачу. Но это не так. Кактус – это растение с сильным характером и индивидуальностью. Он использует свои шипы для защиты нас.

Вот о каких преимуществах кактуса нужно знать:

У этого растения – 4 различных рода и 1400 видов. Их часто используют в качестве украшений. Это модно! Кактусы появились в засушливых районов и хранят воду внутри. Поэтому вам не нужно много о них заботиться. У них есть шипы. Они защищают людей, которые живут поблизости.

Что говорит о защите кактусов фэн-шуй:

По мнению экспертов, кактусы нейтрализуют гамма-лучи компьютеров, микроволновой печи и телевизоров. Вот почему чаще всего их ставят рядом с этими электронными устройствами.

Они также помогают людям узнать свою внутреннюю силу. Кактус – это растение, которое хранит воду, а вода – это элемент, символизирующий чувства. Растение приносит пользу тем, кому необходимо защитить себя от собственных эмоций.

Шипы кактуса – это защита от неожиданных или негативных гостей. Они также помогают преодолеть свои собственные ограничения и дают силы сказать «нет» в случае необходимости.

Предостережение:

Кактус – мощное и даже агрессивное растение. Шипы считаются чрезвычайно сильной энергией. И она не должна располагаться вблизи лица.

Никогда не размещайте кактус в своей комнате, на кухне или в столовой. Потому что он разрушит позитивную энергию, вызовет беспокойство и плохое настроение, а также трудности с засыпанием.

Где можно поместить кактус:

В «свободной зоне»: сад или балкон.

У входа в дом, где они смогут выступать в роли «стражей».

На рабочем месте или рядом с окнами.

Фэн-шуй также советует завести следующие растения:

1. Орхидея.

Прекрасное растение с красивым цветком. Оно притягивает взгляд и излучает особенно полезные тонкие частоты, которые стимулируют чувствительность.

2. Нарциссы.

Они являются очень популярными растениями в Китае и символизируют удачу.

3. Жёлтые хризантемы.

Они обеспечивают спокойствие в доме и облегчают жизнь.

4. Апельсиновое дерево.

Оно излучает энергию, которая приносит богатство. Разместите горшки с деревьями по бокам от входа в ваш дом.

Источник: https://from-ua.com