Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят

11.10.2019 17:30

Овен

Если инициатива исходит от Овна, значит, отношения действительно оказались в тупике, и это является по-настоящему обдуманным решением. Слезы партнера могут заставить его сжалиться, но только на некоторое время.

Если брошенным оказался именно Овен, то значит нужно ждать беды: ущемленное эго способно на большой скандал. Вместо печали представители этого знака испытывают гнев, поэтому они способны превратить вашу жизнь в ад, если им этого захочется, пишет Куб.

Телец

Тельцы легко сходятся с другими людьми, и именно поэтому расставание с партнером, с которым они состояли в длительных отношениях, дается им тяжело. Если бросают их, они страдают, все анализируют и обдумывают, но, в конце концов, стоически принимают свою участь.

Точно так же, если инициатором расставания оказывается Телец, то, значит, он точно решил, что пути назад нет. При этом он обеспечивает себе лучшее финансовое положение – в этом и заключается его хитрость. Кроме того, несмотря на конец отношений, Телец не будет возражать против «дружеского» интима с бывшим партнером.

Близнецы

Если вы желаете расстаться с представителем этого знака, вам нужно просто перестать с ним разговаривать, и тогда он уйдет от вас сам. А если вы начнете объяснять ему, что он не так хорош, как вам хотелось бы, этот человек, скорее всего, просто не поверит – ведь Близнецов любят все. И тогда он будет звонить вам среди ночи и просить объяснений…

Если решение о разрыве принимает он сам, то в таком случае составляет хитроумный план обставить все таким образом, будто во всех бедах виноват партнер, что станет отличным поводом для расставания. С бракоразводным процессом у Близнецов обычно проблем нет, поскольку представители этого знака охотно соглашаются на все условия, лишь бы избавиться от бремени надоевших отношений.

Рак

Тяжелее всего расставание дается Раку, потому что он в любом случае начинает ностальгировать, независимо от того, кто инициирует расставание. Если Рак тот, кого бросили, он сразу же забудет все плохое, что было в отношениях, и попытается вернуть все, как было, потому что он просто не может справиться с чувством потери.

Но если Рак поймет, что никаких шансов у него нет, он способен буквально возненавидеть своего бывшего партнера. Даже несмотря на собственную инициативу в расторжении отношений, он легко может впасть в меланхолию. В таком случае он будет вспоминать обо всем плохом, что сделал его партнер, только для того, чтобы подбодрить себя.

Лев

Главное чувство, которое испытывает Лев после того, как его бросают, – это шок. Лев просто не может поверить в то, что кто-то хочет оставить такое прекрасное создание, как он. Поэтому он приложит все силы, чтобы объяснить партнеру, что тот никогда больше не сможет встретить столь достойную личность.

Также он, скорее всего, задумается о мести, которую он постарается тщательно спланировать. Кроме того, сразу же после расставания Лев начнет поиски нового партнера, чтобы восстановить пошатнувшуюся самооценку.

Если на разрыв пойдет он сам, то сделает так, чтобы разорвать с бывшим партнером все связи, за исключением тех отношениях, в которых у него появились дети. В этом случае он решит вопрос цивилизованно и будет доказывать всю оставшуюся жизнь, что он самый лучший родитель на свете.

Дева

Независимо от того, бросает ли ее партнер или она расстается с ним по собственной инициативе, Дева приложит все силы, чтобы избежать скандала и провести процесс расставания как можно более цивилизованно.

Если расстаются с Девой, то она постарается надеть на себя маску безразличия и будет вести себя так, как будто ей абсолютно все равно. Игнорирование – это любимая тактика представителей этого знака, к которой они прибегают до тех пор, пока их боль не становится более или менее терпимой.

Всю свою энергию в этот период Дева посвятит работе и другим делам. Если она сама является инициаторами расставания, то обязательно постарается объяснить партнеру причину своего решения. И вообще представители этого знака будут вести себя настолько чутко, что их бывшая вторая половина начнем думать, что есть надежда на примирение, хотя это будет совсем неправдой.

Весы

Представители этого знака, на первый взгляд, подходят к процессу расставания во всеоружии. Обычно они месяц или даже больше посвящают анализу сложившейся ситуации, которую обдумывают со всех возможных ракурсов, и прежде, чем решиться на окончательный разрыв, они предоставляют партнеру целый ряд возможностей исправиться.

Если их отношения с бывшей второй половина не были слишком болезненными, Весы после расставания могут сохранить дружеские отношения.

Если Весы оказываются в роли брошенного партнера, что бывает очень редко, они никогда не показывают другой стороне то, насколько сильно их задевает эта ситуация, и не пытаются вернуть старые отношения. При разводе они позаботятся о том, чтобы основная часть финансов досталась именно им.

Скорпион

Представители этого знака, по сравнению с другими людьми, переживают разрывы наиболее болезненно. Они сильно привязываются к своим партнерам, и любое расставание для них сродни окончанию целой жизни.

К разрыву их обычно приводит неудовлетворительный период в отношениях, который длится достаточно долго. Во время этого периода Скорпионы находят утешение где-то в других местах, а инициируют полноценный разрыв они только в том случае, если в отношениях происходит что-то, с чем они не могут смириться.

Если вы бросите Скорпиона, он постарается замучить вас своим навязчивым и ревнивым поведением. К тому же, он постарается завести сразу несколько поклонников – лишь бы вас самого заставить ревновать. Цивилизованное расставания со Скорпионами – это нонсенс.

Стрелец

Между представителями этого знака и их партнерами, прежде всего, устанавливаются человеческие отношения. Поэтому при расставании им бывает тяжелее всего смириться с мыслью, что они, прежде всего, теряют друга.

На разрыв они идут в тех случаях, когда чувствуют, что в отношениях их угнетают, ограничивают или недостаточно ценят. Если они оказываются на месте брошенного партнера, они начинают плакать, пить или искать утешения в новом человеке, которого используют как таблетку от боли.

При расставании они ведут себя весьма достойно и справедливо, особенно когда речь касается их детей, благополучие которых стоит для Стрельцов на первом месте.

Козерог

Представители этого знака вовсе не обладают авантюрным характером, поэтому расставание способно нанести им сильную травму. Если бросают их, они сразу же расклеиваются, а потом тратят много времени, чтобы собрать себя и начать новую жизнь.

В этом им может помочь гнев, который они испытывают по отношению к прежнему партнеру, особенно если тот говорит нечто очень неприятное. Например, то, что он нашел уже кого-то нового. Это мотивирует Козерогов к тому, чтобы доказать то, что они являются сильными личностями, которые способны продолжать движение по жизни уже самостоятельно.

Если бросают они сами, то они обязательно аргументируют свое решение и стараются дождаться «благословения» от партнера. При бракоразводных процессах Козерог ведет себя достойно, но ни в коем случае не даст себя обмануть.

Водолей

Представители этого знака поначалу отрицают факт свершившегося расставания, так как эта мысль в первое время им кажется катастрофической. Если Водолей становится инициатором разрыва, он заставляет себя поверить, что без своего прежнего партнера ему будет куда лучше. Он сделает все возможное, чтобы выставить его виноватой стороной, что позволит ему с себя снять груз ответственности.

Если бросают его самого – он будет вести себя ровно таким же образом. От боли, которую ему может причинить разрыв, он постарается себя вылечить с помощью походов на вечеринки и общения с друзьями. Но через несколько месяцев грусть все равно поселится в сердце Водолея, что заставит его вести довольно изолированный образ жизни.

При бракоразводных процессах представители этого знака ведут себя так, как будто для них материальная сторона вопроса совершенно неважна, что собственно является правдой.

Рыбы

Представители этого знака отличаются эмоциональностью, поэтому процесс расставания они переживают особо болезненно. Но эмоциональность одновременно с этим является их преимуществом, так как после того, как они выплескивают все эмоции, быстро возрождаются к новой жизни.

Если Рыбы оказываются в роли брошенных партнеров, они пускают все свои силы и ресурсы, чтобы сохранить отношения, продолжая надеяться до последнего. В этом состоянии надежды они могут жить довольно долго, пока в одно прекрасное утро не просыпаются и не понимают, что с ними и так все в порядке, что они и так вполне счастливы.

Расставания по инициативе Рыб случается обычно тогда, когда они влюбляются в другого человека. При бракоразводном процессе они ведут себя эмоционально – и причиной этому являются их дети.