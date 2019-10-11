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Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения
Октябрьское полнолуние 14 октября будет не таким, каким оно было раньше, по предсказанию звезд, это полнолуние не сможет принести финансов или исполнить желания, ну или принести судьбоносные перемены. Хотя если считать начало и возрождение старых отношений, как перемены в жизни то перемены все-таки будут, пишет Куб.
Необычное полнолуние принесет перемены в личной жизни каждого из знаков зодиака, а именно они смогут начать отношения со своей бывшей второй половинкой - сначала. Этот день можно считать днем воссоединения судеб, так как его энергетика будет плотно сопрягаться с Вашей и исходом этого влияния станет вот такой вот интересный поворот событий в личной жизни.
Но у октябрьского дня полнолуния есть свои плюсы и минусы, к ним можно отнести всего два. Первый плюс - это несомненно то, что Вы ничего не должны просить в этот день, то есть у Вас не будет необходимости завать вопросы судьбе или просить ее о какой-либо просьбе, это вовсе ни к чему.
А вот к минусу можно отнести то, что у Вас будет всего-лишь один день для того чтобы вернуть отношения с бывшими, особенно если Вы этого очень хотите. Этого времени конечно же может стать недостаточно для того, чтобы воплотить все семейные мечты, однако стоит постараться и все обязательно получится.
Тем, кто хочет вернуть старые отношения, Вам стоит 14 октября незамедлительно начать хотя бы общение со своим бывшим, что уже даст старт началу взаимосвязи. А вот те, кто не хочет отношений со своими бывшими, Вам по крайней мере стоит дать хотя бы шанс, так как Ваши бывшие могут придти к Вам для того, чтобы попросить прощения за все неудобства и тому подобное. А кто-то может открыто признаться, что до сих пор любит Вас и хочет отношений.
В любом случае желаем, чтобы те кто желает возобновить все свои старые отношения - сделали это, а те кто не хочет сделали правильный выбор, от которого им станет легче. В любом случае день полнолуния поможет Вам и там и там.
Теги: Донбасс, предсказание, полнолуние, знаки Зодиака
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