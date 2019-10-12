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10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака
Октябрь для многих знаков зодиакального круга подготовил подарки. Кто-то сможет повысить уровень жизни, а кто-то отправиться в путешествие.
У некоторых сбудутся давние мечты. Период их исполнения продлится до 20 октября, пишет Куб.
Тельцы отличаются способностью к продолжительной работе. Помимо этого, звезды наделили представителей знака большим трудолюбием.
Они не только способны работать долго, но и любят это делать. И эти качества приходятся как нельзя кстати, ведь Тельцов нельзя назвать счастливчиками.
Обычно, чтобы получить желаемое, представителям знака приходится приложить немалые усилия. Судьба не балует их своими подарками, а заставляет тяжелым трудом осуществлять свои мечты.
Однако фортуна далеко не безжалостна к Тельцам. И иногда она стремится компенсировать свою строгость, и вознаградить представителей знака за труды.
Тогда она посылает Тельцам на редкость удачный период, во время которого они могут реализовать все давние мечты. Такое время выпадет представителям знака в октябре.
Период исполнения желаний продлится с 10 по 20 октября. Особенное благословение свыше получат все мечты, связанные с работой и самореализацией. Желания, связанные с финансовой сферой, осуществятся быстрее всего.
Раки – это упорные труженики. Кроме того, они умеют копить и правильно распоряжаться имеющимися средствами.
Однако прошедшее лето выдалось настолько напряженным, что представители знака даже не смогли найти время на отдых. Весь сентябрь прошел у них в различных разбирательствах. Проблемы, так и не нашедшие решения летом, было необходимо срочно устранить.
Перед раками стояли самые разные задачи – от неурядиц на работе, до череды неудач в личной сфере. При помощи свыше раки смогли найти выход из всех затруднительных ситуаций.
Однако мечта об отдыхе осталась нереализованной. После напряженного периода силы совсем оставили раков, но обстоятельства требовали продолжать работать и дальше.
Все изменится в период с 10 по 20 октября. У Раков будет не только долгожданная возможность поехать в отпуск, но и редкий шанс провести его в незабываемом месте.
Девы с успехом завершили все текущие дела и теперь пришло время задуматься о будущем. Дело в том, что представители знака давно мечтают изменить всю свою жизнь.
Дев давно не устраивает положение дел во всех жизненных сферах. Однако шанс начать жизнь с чистого листа все не выпадал.
Судьба наконец-то услышала давние просьбы представителей знака. Она подарит Девам период, за который они смогут полностью трансформировать все свое существование.
Это время выпадет с 10 по 20 октября. Представители знака с успехом реализуют давнюю мечту.
Рыбы давно мечтали встретить человека, который будет дополнять их во всех отношениях. К сожалению, сейчас многие представители знака состоят в отношениях, которые далеко не радуют их.
А кто-то безуспешно ищет партнера своей мечты. Однако все варианты, которые подбрасывали Рыбам звезды по различным причинам не подошли.
Теперь же, их заветная мечта получит шанс сбыться. С 10 по 20 октября, представителей знака будет ждать многообещающее знакомство.
Звезды рекомендуют Рыбам быть особенно чуткими в этот период. Не провороньте человека, посланного свыше. Второго шанса представители знака могут и не дождаться.
Теги: Донбасс, гороскоп, мечта, знаки Зодиака, октябрь
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