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7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару
У всех - разные причины для одиночества. Но каждому из нас нужен близкий человек рядом!
Иногда мы даже не замечаем, как наши привычки мешают нам построить нормальные отношения. Но только мы властны над своей жизнью и всегда можем исправить ситуацию.
Эти 7 причин могут создавать преграду для любви. Измените их, чтобы наконец-то стать счастливыми, пишет lifter.
1. У вас низкая самооценка.
У всех нас есть «критические внутренние голоса», которые говорят, что мы слишком худые, слишком толстые, слишком старые или недостаточно красивые. Когда вы идете на поводу у своего «внутреннего критика», ваше поведение меняется и вы отталкиваете других людей.
2. Боязнь конкуренции.
Часто низкая самооценка приводит к боязни конкуренции. Это означает, что вы можете очень быстро отступить, когда увидите, что кто-то еще влюблен в интересующего вас человека.
3. Вы осторожничаете.
Большинство из нас чувствовали боль разбитого сердца, были преданы и ранены кем-то, кого мы действительно любили. И после этого вы решили закрыть свое сердце и боитесь начинать новые отношения.
4. Вас тянет к нездоровым отношениям.
Многие люди имеют бессознательную мотивацию для поиска токсичных отношений. Такие люди выбирают партнера, который эмоционально недоступен.
Смотрите критически на отношения. Нужен ли вам еще раз опыт, который у вас уже есть?
5. Привередливость.
Переборчивость - это хорошо, но во всем важна мера. Идеальных людей нет, все мы имеем погрешности. Поэтому будьте более снисходительны к другим людям.
6. Вы любите одиночество.
С возрастом мы склонны сидеть в зоне комфорта и не нарушать ее границы. Но вы не можете закрыться от всего мира. Нужно выходить из привычной обстановки, бросить себе вызов и встретиться с новыми людьми.
7. Слишком много правил.
С возрастом вы часто устанавливаете правила, касающиеся вашей личной жизни. Но это - лишние преграды, которые мешают построить длительные отношения. Слушайте свое сердце и хоть иногда делайте исключение из правил.
Теги: Донбасс, причины, отношения, одиночество
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