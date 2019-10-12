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Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
Какие растения нельзя держать дома: скрытая угроза здоровью. Не все мы задумываемся о том, что любимые комнатные растения порой могут навредить нам и даже поставить здоровье наших близких под угрозу. Из нашего материала вы узнаете, какие растения нельзя держать дома, а особенно в помещениях, где играют и спят маленькие дети, пишет from-ua.
Диффенбахия
Диффенбахия стала довольно таки популярным домашним растением, которое можно встретить в каждой второй квартире. Ее нередко помещают в детские комнаты, что ставит под опасность маленького ребенка. Если лист диффенбахии поврежден или сломан, он выделяет ядовитый сок – это вещество может обжечь слизистую человека, особенно опасно попадание в глаза, нос или рот. Также опасно пересаживать диффенбахию с помощью столовых приборов – если их плохо вымоют, ядовитый сок может попасть в пищу.
Олеандр
Крупный кустарник с красивыми розовыми цветами под названием олеандр пришел к нам из субтропических стран. Сейчас модно ставить его во дворе своего частного дома, а иногда люди даже заносят это растение в дом, но это большая ошибка, которая может навлечь неприятные последствия. Дело в том, что стебли, цветы, листья и даже плоды олеанра являются ядовитыми. Поэтому их не рекомендуют выращивать в семье, где есть дети, которые могут играться с растением. Также нужно быть крайне осторожным при его пересадке – олеандр может выделять ядовитый сок, при соприкосновении с которым стоит тщательно помыть руки. Также не рекомендуется долгое время находиться рядом с этим растением – запахом цветов можно отравиться.
Азалия
Любимая многими азалия цветет прекрасными «махровыми» цветками разных оттенков. Ею можно любоваться бесконечно, однако не стоит забывать проявлять осторожность. Известно, что в листьях растений из рода рододендрон, к которому относят азалию, есть алкалоиды – их используют для получения некоторых наркотических препаратов. К листьям азалии нельзя притрагиваться детям, да и взрослым рекомендуется быть осторожными, ведь в них есть ядовитый сок. Последствиями попадания его в организм становится обильное выделение слюны, жжение во рту, тошнота. Ядовитый сок азалии в больших количествах может привести к летальному исходу.
Кротон
Еще одно популярное домашнее растение, которое может преподнести хозяевам неприятный сюрприз, это кротон. Он нравится многим своими декоративными листьями, однако именно они скрывают угрозу для здоровья человека. В них есть ядовитый сок, который при попадании в организм может вызвать рвоту, понос и контактный дерматит. Когда вы пересаживаете кротон или протираете его листья, обязательно надевайте перчатки. Также лучше не заводить это растение в доме, где есть маленькие дети.
Герань
Опасность домашнего растения может быть не только в отравлении ядовитыми соками. Так, например, нужно быть осторожными с геранью людям, склонным к аллергическим реакциям. Это растение первое время не даст никаких побочных эффектов, но затем оно способно провоцировать аллергию – внутрь организма могут проникнуть аэроаллергены. Иногда реакция проявляется сразу при прикосновении к листьям или стеблю герани. Даже если никто из членов семьи не страдает аллергией, не стоит ставить этот цветок в детской – при попадании внутрь он нарушает пищеварение и повышает вязкость крови. Поэтому лучше всего держать герань на балконе.
Теги: Донбасс, растения, опасность, яд
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