Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!

12.10.2019 18:31

А ты люби меня, а не люби мне мозги! – или как правильно любить каждый Знак Зодиака, - сообщает Куб.

Как любить Скорпиона

Меня никто не любит, говорит Скорпион, и идет ложиться ничком на диван. В ничке он думает горестные подробные думы — почему не любят, за что не любят, как именно не любят.

Пожалуйста, те, кто любит Скорпиона, запомните — если он говорит, что его неудачно подстригли, не надо говорить — «ничего, отрастет». Скорпион начинает горевать так, что сердце разрывается. А почему? Потому что Скорпиону понятно, что вы, его любовь, допускаете мысль о том, что в этой прическе/лысине он страшный. Страшный прямо здесь и сейчас.

Так, если вы хотите и дальше любить Скорпиона, надо говорить: тебя не могут неудачно подстричь! Ты самый красивый! Всегда. Среди всех. Самый лучший. И упаси господь вас сказать – «я тебя люблю хоть каким». Вы что!! Скорпион не бывает «хоть каким»!

Зато вот знаете, если Скорпион уверен, что его любят, то лучше знака не найти. Он на все способен и делает все лучше всех. Он требователен к себе и к вам. И если вы откликнитесь на его требования, то вместе вы составите весьма могучий союз, которому сам черт не страшен. И, пожалуйста, девочка ваш Скорпион или мальчик, знайте — ему очень важно, как вы выглядите. В вас должна быть внешняя и внутренняя дисциплина, и даже не надейтесь, что прокатят отмазки в стиле «и так сойдет».

Пожалуйста, пожалуйста, молчите с ними во время близости, просто делайте с ним то, что хотите и не бойтесь его сопротивления. Скорпионы устают быть всегда самыми сильными. А потом загляните ему в глаза и увидите, насколько он может быть счастливым и насколько щедрым. Это самый щедрый, во всех смыслах, знак Зодиака.

Щедрый на эмоции, на благодарность, на внимание, на нежность.

Как любить Рака

Знаете, он ведь вам ничего не скажет. И первые четыре сотни раз он вас от всей души простит. А на 401 соберет пожитки и тихо прикроет за собой дверь. Поэтому, прошу вас, будьте внимательны к Ракам. Не надейтесь, что их панцирь защищает их от ран. С теми, кого они любят, они без панциря, и загнать их туда может только ваша собственная толстокожесть. Они нежные. Очень.

И они внимательные. Очень. Вы быстро привыкнете к тому, что на столе ваш любимый сорт чая и что по утрам тактично и осторожно ваша любовь передвигается по комнате, стараясь вас не разбудить. Они умеют быть бережными с любимыми, научитесь отвечать им тем же. Для них отдавать привычнее, чем брать. Поэтому так сложно, но так необходимо хоть чем-то обрадовать Рака!

Они могут простить вам действительно все, кроме бескультурья – во всех его смыслах. Вы можете быть как попало одеты, но нельзя как попало и что попало говорить — этим вы их быстро разочаруете. Раки умны, но нетребовательны к другим, и скорее обойдут стороной сложные места, людей и ситуации, чем попробуют что-то изменить.

Поэтому, если ваш Рак молчит и вам кажется, что вам все сходит с рук, знайте — он присматривается и делает выводы.

В близости они готовы пойти на самые сложные и рискованные эксперименты, и от вас потребуется такая же хладнокровная готовность, даже если вы будете шокированы или к чему-то не готовы. Результатом будет безмерное удивление себе и ему — и вашей общей способности раскрыться.

Как любить Льва

О, он вообще не выносит критики. Но это единственный знак, который, не вынося критики, все же к ней очень внимательно и тайком от вас прислушивается. Если вы ему говорите — не носи зеленое, он рыкнет так, что вы закроете голову руками. Но через три недели в его гардеробе не останется ни одной зеленой вещи.

Если, конечно, он считает вас авторитетом. Чтобы ваш Лев считал вас авторитетом, вы должны быть с ним беспредельно честны. Если вы рвете и мечете, и сыпете проклятиями в его адрес, он отнесется к этому с большим уважением, чем к вашей молчаливой покорности, с которой вы, не дай бог, собрались глотать слезы и обиду.

Он вообще ценит открытые проявления чувств, но вот парадокс — едва ли не больше он ценит сдержанность. Он отнесется к вам с молчаливым восхищением, если увидит, что вы сдержали бурю и внятно, по пунктам, изложили ему, чего вы хотите.

И Львы так любят нежность — она им просто необходима. Трудно быть все время Львом, иногда хочется лечь, и чтобы чесали за ушком. А для чесания за ушком Льва понадобится все его доверие к вам. Будьте стойкими и серьезными, требовательными и спокойными — будьте любящими, но не смейте сюсюкать.

В близости Львам важен не столько физиологический процесс, сколько эмоциональный антураж — он должен чувствовать свое влияние на вас, поэтому слушайте внимательно его прикосновения и шепот, слушайте всей кожей. И реагируйте всегда честно, хотя чуть подбавить громкости не помешает: если вы умираете от наслаждения, стоните.

А если от ярости – рычите. Громче! Он должен это слышать. Молчаливое, псевдозагадочное существо в постели вызовет у Льва откровенную скуку.

Как любить Весы

Весы, в общем и целом, создания довольно скучные, давайте себе уже в этом признаемся. А скучные почему? Потому что у них в голове есть невидимая миру книга, где прописаны их Весиные правила. И если другие знаки Зодиака в качестве такой книги имеют Уголовный кодекс или сборник комиксов, то у Весов это больше похоже на книгу кулинарных рецептов для Тихосвятского женского монастыря.

Ничего скоромного, все только постное, со своего огородика, и немножко свекольной ботвы в качестве развлечения.

Если вы хотите увлечь Весов, то покажите им свою «мысленную» книгу. Фальсифицируйте название, если вам очень нужно: вместо «Порнография в картинках» надпишите «Свод правил Суворовского училища». Объясните, что вообще слово «правила» для вас ключевое по жизни.

Продиктуйте Весам первое Правило: ваши правила самые правильные. Пусть запишут. Потом, когда они привыкнут записывать, осторожно покажите им первую главу. Скажите, что такому учат в суворовском училище. Что это благородно и способствует пищеварению. И если они слишком долго и мучительно будут взвешивать все «за» и «против», просто скажите им, что вы их любите. Особенно если это правда. Тогда Весы заплачут и доверятся вам, даже если вы негодяй. Или негодяйка.

Что касается близости, то сначала вам все-таки придется жениться на Весах. Ну, или выйти замуж. Смотря какого они пола. Если вы все еще это не сделали, не обольщайтесь – Весы не сомневаются, что вы сделаете, и уже приготовили текст пригласительных открыток. Только после вашей подписи под ним вы уломаете этих осторожных упрямцев на забавную позу «Женщина и мужчина как фактор мировой революции»: где непонятно, кто сверху.

Как любить Стрельцов

Они не жалуются. Почти никогда. Они тащат на себе весь груз своих проблем в одиночку, не доверяя никому. И еще потому, что они считают, что это их собственный груз – и никто не обязан им помогать. Вокруг топчутся близкие люди, протягивая руки, чтобы взять часть тяжести на себя — но Стрельцы пихают их локтем.

Чтобы они поняли, что вы в их жизни человек не случайный, сделайте так, чтобы они нечаянно услышали, как вы их кому-то хвалите. Это станет для них настоящим открытием: «Как, рядом со мной человек, который действительно меня ценит??»

Стрельцы гордые, но такие мазохисты, что еще пару месяцев поупрямятся, прежде чем расскажут вам про проблемы на работе или со здоровьем, или просто уткнутся вам в плечо. Но если они это сделают, не обольщайтесь, что так будет всегда. Вам придется приручать их снова и снова, и вы это сделаете, если Стрелец вам действительно нужен.

Что касается близости, то мягче и нежнее Стрельца не найти, но от усталости и недоверчивости он не раскрывается в полную силу. Провоцировать его бесполезно.Ему нужен массаж, просто ласки, просто нежность и только этим вы его зажжете. Если утром Стрелец, напевая, печет на кухне блинчики, — значит, ночью вы все сделали правильно.

Как любить Тельца

Неуверенно предположу, что лучше убить его сразу, но если у вас не поднимается рука, придется запастись терпением.

Встаньте прямо, ноги на ширину плеч. Нет, немного шире. Упритесь ногами покрепче в землю. Чуть нагнитесь. Смотрите, чтобы в этот момент Телец не подошел сзади, иначе все насмарку. Он по недоразумению или спросонок спереди? Отлично.

Наклонитесь к нему и крепко обхватите руками его витые рога. Вы боретесь. Боретесь, я сказала! Не вздумайте на минутку отпустить руку и погладить его по нежным бархатным ноздрям – у вас будет прободение рогом немедленно. И не нужно смотреть ему в якобы печальные глаза – у него оттуда немедленно выкатится нежная крупная слеза размером с ваш кулак специально для разжалобливания и усыпления вашей бдительности.

Теперь очень сильно надавите ему на рога так, чтобы он шагнул назад.

Посмотрите, как крепко он упирается копытами в придорожную пыль. Вам удалось заставить его отступить на миллиметр? Это иллюзия. Ваша задача – сделать так, чтобы он не прижал вас спиной к чему-то неприятному, типа забора.

Давите ему на рога мягко и нежно, но твердо и жестко. Вы не знаете, как это сделать одновременно? Тогда вам лучше позорно убежать прямо сейчас.

Так и стойте, борясь и не сдаваясь, отдувая челку со лба, молчите и не вздумайте ослабить хватку. Иногда, чтобы было веселее, можете наклониться, чмокнуть его в нос и пояснить, что это ничего не значит. Это и есть отношения с Тельцом.

Что касается близости, то там все еще более захватывающе. Вы никогда не кричали от ярости во время оргазма? Вы много потеряли. Его можно гладить по спине. Когда он спит рогами к стенке. Если вы хотите, чтобы после этого он сказал вам пару ласковых слов, обломитесь или потрясите его за грудки. То, что вы вытрясете, и будет ласковыми словами.

Между прочим, он старается, как может. Я не исключаю, что некоторые Тельцы при правильном обращении могут даже приготовить вам завтрак – если с вечера вы налили в стакан воды, нарезали хлеб и поставили все это на видное место.

Как любить Козерога

Главная особенность Козерога – его страшная скрытность. Он под страхом смерти не признается в том, что его мучает, волнует и тревожит на самом деле. Нежность он проявляет, только если думает, что прощается с вами навсегда.

Говорить о любви для него так мучительно трудно, будто он выдает тайну кубинских партизан, и если вы из него это вытрясете, то он долго потом будет вас избегать и стесняться. А все почему?

Потому что Козерог на самом деле страшно уязвим, страшно нежен и одержим страстями. Его преданность вам неочевидна, и вы столкнетесь с ней в самый неожиданный момент. Козерог — один из самых любящих знаков Зодиака.

Любовь для него – серьезное предприятие, которое нечасто с ним случается, поэтому он отдается этому целиком и полностью, не размениваясь на мелочные придирки и измены. Если вы вляпались в отношения с Козерогом, вы поразитесь масштабности взаимных чувств.

Этот знак не способен на мелкие романчики и страстишки, и рано или поздно вы обнаружите, что ваши отношения увлекли с собой, как в воронку, всю вашу жизнь. Так что если у вас нет в планах любовных мучений, держитесь от Козерога подальше- с ним мелко плавать все равно не получится. А если он вам все-таки нужен- не сдавайтесь. Он упрям, а вы еще упрямей!

Что касается близости, то Козерог вначале может показаться вам ханжой. Матом он почти не разговаривает, победами на сексуальном фронте не хвастается. Но если он вам почему-то доверился, то вы обнаружите, что ваша близости стала похож на кипящую лаву — страшно, захватывающе и красиво одновременно. Если

Козерог разрешает себе все, что он себе до этого запретил, то вы увидите стихию, которая напоминает сумасшедшую грозу – неуправляемую и бьющую молниями точно по вашим эрогенным зонам. Правда, для этого нужно совсем ничего — совпасть с ним в его фантазиях и вызвать в нем полное доверие. Как это сделать? Рецептов нет.

Как любить Близнецов

Они слывут легкомысленными по одной простой причине — по причине излишней романтичности. Они такие идеалисты, что если услышать внутренний монолог Близнецов, то вы поразитесь, насколько он похож на монолог маленькой девочки или мальчика в период увлечения принцессами, принцами и драконами.

Близнецы всегда смотрят на мир с ожиданием и любопытством, и всегда сомневаются, нет ли за углом чего-то более подходящего. Чтобы увлечь Близнеца надолго, надо бросить его внезапно и с особым коварством.

Только в этом случае они надолго отвлекутся от просчитывания более романтических вариантов, и обратят на вас глаза, полные слез и немого вопроса. Объясните им, что они — любовь всей вашей жизни, что похожих на них девочку или мальчика вы видели в любимой книжке вашего детства про принцесс и драконов, и не можете допустить, чтобы детская мечта подвергалась опасности, связанной с их легкомыслием. Вы ушли, чтобы спасти свою любовь к ним. Это их впечатлит, и Близнецы у вас в кармане.

Что касается близости, то для Близнецов он не существует без нежных и красивых слов.Так что, если вы великий молчальник, выучите хотя бы цитаты из Шекспира и шепчите их на ушко во время прелюдии. Близнецы оценят, откроются и доверятся, и потом будут хвастаться подругам и друзьям, что у вас все как в сказке.

В этом Близнецы не особенно горячи, но это пройдет со временем – когда они убедятся, что и после процесса все похоже на отношения волшебных героев. Тогда нежность Близнецов вас потрясет до глубины души.

Как любить Водолея

Водолей сам себе враг. Он не верит в то, что его можно любить просто так, за то, что он есть. Он считает, что нужны особые заслуги. Заслуги он норовит измерять в цифрах и фактах биографии, и свой собственный список для него всегда неубедителен. Поэтому признаниям в любви он не верит и горько мучается, подозревая партнера в неведомой корысти. Если вы хотите его переубедить, устройте ему сцену. Пристыдите его.

Скажите, что он вас мучает свои недоверием, тем более, что Водолеи это умеют. Они захлопываются в самый неожиданный момент, сводя на нет все ваши усилия, и по упрямой складке между бровями можно определить, что Водолей опять настроен крайне скептически. Его не убеждают ни слова, ни дела. Его могут убедить только ваши мучения.

Пустите слух, что вы пьете или стрелялись, если Водолей вас отверг. А сами затаитесь и ждите. Он приплетется понурый и виноватый, в вашу любовь до конца все равно не поверит, но смирится с тем, что вы по каким-то неведомым причинам зачем-то хотите с ним быть.

Водолеихи часто слышат от своих мам: «Какая же ты дура, он же так тебя любит!» и отвечают – «Ой, мам, я тебя умоляю, какая любовь!». Так Водолеи мучаются сами и мучают любящих их людей. Поэтому если связались – проявляйте твердость характера и будьте готовы к борьбе Водолея с вами и с самим собой.

Что касается близости, то Водолеи стесняются своих страстей. И после бурной ночи могут стать замкнутыми, чтобы компенсировать в организме баланс нежности и скепсиса.Если вы Водолею подыграете, он еще больше расстроится и решит, что ночью ему все показалось.

Поэтому обнимите хмурого утреннего Водолея и подтвердите, – все, что говорилось и делалось ночью. – правда и ему не померещилось. Дня на три вы получите щебечущего, веселого Водолея. Дальше будет легче. Он привыкнет к хорошему и оттает.

Как любить Овна

Как и Тельца, Овна зачастую лучше убить, но если вы уж его полюбили, будьте готовы к тому, что вы всегда «хуже его». У него настолько сильно желание властвовать и контролировать, что он просто не даст вам толком сделать ничего самому, – и со вздохом «все за вас переделывать приходится», отодвинет вас вообще от всех дел. Смиритесь. Выждите момент, когда Овен облажается. Предложите свое решение проблемы.

Подождите, когда Овен облажается в третий и в тридцатый раз. Не мешайте ему. После этого он начнет вам немного больше доверять, и ваше чувство вины и досады уменьшится. Если вы готовы всегда быть на вторых ролях, ваше место рядом с Овном. Если нет, то будьте готовы к тому, что Овен вас будет жестко преследовать, чтобы понять, почему вы не введетесь на его чары. Ваш авторитет в его глазах упадет, как только вы поведетесь. Поэтому, даже если вы страстно влюблены, не подавайте виду. Лет на десять вас хватит.

Что касается близости, то Овен всегда знает, что хочет и получает это. Его страсть почти беспредметна и не связана с партнером, фантазии имеют для него меньше значения, чем сам процесс. У него все отлично с физиологией, поэтому партнеры могут быть самые разные и это не связано с любовью и влюбленностью. Страсть Овна всегда опасна и разрушительна для партнера, так как Овны требовательны и не склонны к компромиссам.

Из них получаются неплохие садисты, и если вы мазохист – вперед. Хлыст всегда будет в его руке. Он с удовольствием возьмет на себя ответственность за вашу жизнь, если вы беспрекословно подчинитесь.

Единственный момент, когда Овен склонен проявлять нежность — когда он болеет. Тогда, может быть, вам удастся приласкать его и он затихнет на вашей груди почти как нежный котенок. Минут на пять.

Как любить Деву

Заведите себе серебряные столовые приборы и вышейте на скатертях монограмму. Боритесь с крошками и пылью каждые 15 минут. Строго смотрите на тех, кто держит вилку неправильно, и пьет, не промакивая губы салфеткой. Осуждайте это. Ваши полы должны сиять чистотой. Ваша одежда должна быть наглажена. И вы все равно не переплюнете Деву.

Единственный способ завоевать ее сердце- это бесконечно к ней придираться. Дева — единственный из знаков, кто увидит в этом стремление добиться от нее безупречности. Девы любят быть безупречными и будут вам бесконечно благодарны за то, что вы неравнодушны к ее несовершенству.

Хвалите ее скупо, и скептически хмыкайте на ответ на ее рассказы о достижениях. «Ты можешь лучше!» – это должно быть вашим рефреном. Тогда Дева станет ваша — ведь все остальные не тянут ее строгую шкалу ценностей. Требовательность и еще раз требовательность — вот что является для Девы символом ваших серьезных намерений.

И только в одном вы можете быть раздолбаем – выберите себе что-то безобидное, типа неумения сразу найти нужный канал в телевизоре или некоторую бестолковость в отношениях с Яндексом. Пусть Дева ощутит свое превосходство — она сразу станет ласковой и потреплет вас по голове.

Что касается близости, то Дева в глубине души пуританка. Все ваши развратные фантазии внедряйте в жизнь очень осторожно. Ни в коем случае ни под лозунгом «Я этого так хочу!». А только под лозунгом «Мы должны с этим справиться!» и «Ты можешь лучше!». Это стимулирует эрогенные зоны Девы лучше любых прелюдий. Если вы правильно ее простимулируете, она станет чемпионкой любых порнографических фантазий.

Постарайтесь только в это время не смотреть ей в лицо – там вместо вдохновения или наслаждения легко можно узреть спортивную сосредоточенность. Но и это простительно – ведь она делает это для вас.

Как любить Рыб

Никогда не разговаривайте матом при Рыбах в период добрачного знакомства. Не упоминайте даже слово «задница». Проявите скепсис по отношению к оккультизму и мистике, но потом, отведя Рыб в сторону, скажите следующую фразу: «Вы показались мне здесь единственным человеком, заслуживающим доверия. Дело в том, что я вижу ауру и это меня пугает».

На ближайшие полгода Рыбы- ваши. Из отъявленных агностиков они с течением жизни становятся почти-то экстрасенсами и верят в высший разум. А кто в него не верит? Но Рыбы ищут подтверждения существования тонких миров со всей своей рыбьей дотошностью. И, невзирая на аналитический ум, немного по-детски надеются на то, что они есть, другие миры — волшебные, магические, и мы всего лишь забыли ту дверь, через которую раньше в них попадали. Поддержите Рыб в этом увлечении.

В вашей жизни должна быть философия, но не должно быть экстремальных видов спорта. Должны быть традиционные ценности и немного потустороннего опыта. Такая смесь трезвой практичности и одновременно склонности к мистике заставит Рыб вам доверять безоговорочно.

Они чувствуют, что все не так просто в этом мире, всей кожей ощущают еще какие-то течения реальности, скрытые от нас, стесняются об этом говорить и поэтому с благодарностью примут вас в свою жизнь в качестве единомышленника. Если при этом вы прекрасно выглядите и умеет считать деньги, то ваш союз прямым ходом понесется в серьезные воды взаимного романа.

Что касается близости, то хвалите их бесконечно. Находит неизбитые слова. Если вы с ними теряете голову – скажите им об этом. Тогда они будут вас хотеть по несколько раз в день много лет подряд. В постели не должно быть никакого смеха и юмора.

Рыбы – самый серьезный в этом плане знак Зодиака и самый нежный. Процесс близости для них – это продолжение или преддверие любви, а сама физиология видится им сквозь дымку вашей необычайности и избранности.

Рыбы не развратны по сути своей, хотя и отдают иногда дань лишь ночи без отношений, чтобы набраться опыта. Не вздумайте на это соглашаться – вы только убедите их в том, что они вам не нужны.