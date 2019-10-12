Все рубрики раздела
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год22:12
- Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения21:07
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
«Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых
Читатели блога главного педиатра Украины Евгения Комаровского поинтересовались у доктора, можно ли купать новорожденного до того, как у него отпадет пуповина.
Как информирует replyua.net, один из читателей рассказал, что медсестра, побывавшая на дому и осмотревшая малыша, сказала, что ребенка нельзя будет купать, пока не отпадет пуповина. Родители переживают, что пуповина отпадет только через две недели, и малыш к этому времени будет очень грязным. Комаровский посоветовал родителям не паниковать. «Если человек не пачкается и не перегревается, то он вполне может не купаться и две недели, и три, и даже месяц. Поэтому если ваш ребенок находится в нормальных условиях, то естественно, до заживления пупочной ранки купать его совсем не обязательно», - пишет доктор.
По его словам, если ребенок не испачкан, нет никакого смысла начинать водные процедуры. Тем более, если малыш себя нормально чувствует. Естественно, существуют проблемные места, которые пачкаются быстрее, и, если такая проблема возникает, отдельные участки тела новорожденного можно просто обработать специальными влажными салфетками, которые подойдут малышу.
Теги: Донбасс, новорожденный, купание, Евгений Комаровский
- Меценаты помогут родиться
- Немецкие фанаты напали на украинцев (ФОТО)
- Завтра христиане восточного обряда будут праздновать Крещение Господне или Святое Богоявление
- С Кипра вернулись с трофеем
- "Нечего делать людоедам и дикарям в цивилизованных странах", - журналист о российских фанатах на Евро-2016
- Мирча Луческу: "Пенальти не ставит под сомнение нашу победу"
- Маріупольці пікетували офіс ОБСЄ через відведення військ на Донбасі09:47
- Россияне смеются на руинах аэропорта Донецка рядом с местом гибели бойцов ВСУ09:30
- Жители Донецка бьют тревогу: посреди бела дня пропадают старики и подростки08:17
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы07:25
- Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый21:51
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- Маріупольці пікетували офіс ОБСЄ через відведення військ на Донбасі09:47
- Россияне смеются на руинах аэропорта Донецка рядом с местом гибели бойцов ВСУ09:30
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Цены на продукты: В сентябре больше всего подорожали гречка и капуста08:36
- Жители Донецка бьют тревогу: посреди бела дня пропадают старики и подростки08:17
- Тепло и солнечно: выходные порадуют бархатной осенью08:11
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы07:25
- В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак22:34
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год22:12
- Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения21:07
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение