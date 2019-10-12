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Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
У каждого представителя есть плохие черты. Давайте узнаем, какие мужчины самые подлые по знаку Зодиака, пишет from-ua.
Овен
Баран, который делает все напролом. Самый упрямый и агрессивный человек. Себя считает настоящим мужчиной, поэтому у него проблемы с соблюдением правил личной гигиены. Ему придется напоминать о принятии ванной, чистить уши, обрезать ногти. При этом Овен высмеивает тех, кто часто моется и ухаживает за собой, считая, что у такого человека неправильная ориентация.
Телец
Телец, как отец знает лучше вас, что именно вам нужно. Сначала его забота будет нравиться, но потом он сделает из вас маленькую девочку, не способную ничего сделать без него. К тому же Телец невероятно ревнив, забудьте об общении с другими мужчинами и, возможно, даже женщинами.
Близнецы
Не любит находиться долго возле любимой. Общепринятые правила для него подобно пытке. Это тот человек, который считает любой ваш поступок ограничением его свободы. А он такого ненавидит. Приготовьте успокоительное, ведь после каждой десятиминутной прогулки (перерастающей на целый день) вам придется его принимать.
Рак
Настоящий мамин сынок. Вам придется жить с мужчиной и его мамой, которая не будет давать вам прохода. Кроме того по мнению его матери, вы не самый лучший вариант для мужчины. А сам Рак будет просто молчать.
Лев
Этот тот человек, который любит внимание. Лев большой любитель публики, и если выбирать между любимой и публикой, то он выберет публику. Жене он просто скажет – да кто ты такая, чтобы указывать мне, царю зверей. Кроме того забудьте о своей свободе, вы должны уделять ему все время.
Дева
Его постоянный идеализм во всем просто раздражает. Если вы положили ложку не на то место, где она лежала, вы прослушаете часовую лекцию о том, какая вы плохая хозяйка. А если вы где-то намусорили, он будет напоминать вам это до конца жизни. Кроме того, не смейте тратить его деньги даже на нужные вещи, он будет вам этим попрекать.
Весы
Этот человек настоящий мерзавец. Представьте себе, вы встретили его, он сильно вас полюбил, и любовь была взаимной. Через некоторое время вы заключили брачный союз. Но что, если через 2 дня он придет в себя, поймет, что не любит вас или начнет вам изменять? Все это касается Весов.
Скорпион
Настоящий мститель. Он будет доводить вас до изнеможения, чтобы получить свое. Это тот человек, который может изменить другой, и если вы захотите его бросить из-за этого, он попытается забрать у вас детей. На самом деле дети ему не нужны, это просто способ отомстить вам за ваше непослушание.
Стрелец
Это тот человек, который будет доводить вас для того, чтобы вы его бросили. А потом поймет, что любит вас и попросит вернуться. А как только вернетесь, снова будет доводить, чтобы вы ушли. Он получает удовольствие от ваших мучений.
Козерог
Козерог – это тот человек, который никого не любит. Он создан с целью зарабатывать деньги. Фактически мужчина Козерог как робот, от которого не получишь ласки и любви.
Водолей
Умный мерзавец, который манипулирует женщинами. И только попробуйте сделать что-то не так, как он скажет, он будет критиковать вас всю жизнь.
Рыбы
Это человек неприятен тем, что он много обманывает. И врет он не потому, что хочет кому-то помочь, а потому, что рассчитывает, что потом вы узнаете правду, и вам будет больно. А ему нравится, когда вам больно.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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