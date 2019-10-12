Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября

12.10.2019 07:40

Астрологи внимательно проследили за передвижением планет, чтобы рассказать вам, чего ждать от этой недели. Кого ждут трудности, кому нужно рискнуть, а кому лучше проявить осторожность — читайте в гороскопе from-ua.

Мы плавно подошли к середине осени. Астрологи советуют приготовиться к перепадам настроения: Венера проходит разрушительный градус Скорпиона, а Марс и Солнце все еще движутся по Знаку Весов. Все это сулит нам спад энергетики, плохое самочувствие и раздражительность, а значит, самое время укрепить свое биополе.

Женщина-Овен

Трудности, которые на этой неделе преодолеют женщины-Овны, сделают их сильнее. Так что астрологи дают зеленый свет шагам навстречу мечте. Пора переступить через скромность, забыть о неловкости и неудобствах: Марс в Весах смягчит преграды на пути к заветной цели. Главное — не уходить в самоанализ: он лишь приведет к неуверенности и усугубит страхи и комплексы. Сейчас намного важнее вера в себя, тогда сбудется все и даже больше.

Женщина-Телец

Тельцов ждет насыщенная событиями неделя, в течение которой на арену выйдут как планеты-покровители, так и планеты-антагонисты. Пока Венера сулит подозрения и конфликты, Марс пророчит рост самоуверенности, Плутон внушает ложные сомнения и иллюзии, а Сатурн усиливает удачу в важные моменты. Выход из ситуации, который рекомендуют астрологи, — прислушиваться к внутреннему голосу при принятии решений. Спонтанность или чужие советы могут повлечь за собой неприятные последствия, а вот обдуманные поступки, напротив, приведут к счастью.

Женщина-Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет отличный момент для налаживания контактов и приобретения новых связей. Общение с людьми подарит моменты радости и поможет усилить энергетику. Главное — не делать поспешных выводов при недоразумениях, так как позитивное влияние Сатурна перекрывается сильным противником-Юпитером. На этом фоне мысли обретут особую силу, поэтому не стоит думать в негативном ключе. Лучше уделить время саморазвитию: прочитать полезную книгу или научиться применять дар убеждения.

Женщина-Рак

Юпитер передает женщинам-Ракам сильный импульс, открывая возможности для развития в работе и в личной жизни. Получится разобраться со своими желаниями и понять, в какую точку необходимо прийти. Однако, идя по головам, можно нажить себе много врагов. Не стоит впадать в крайности, потакать эго и дурным привычкам, чтобы не допустить саморазрушения на энергетическом уровне. Духовный рост и верность своим идеалам помогут выйти из любой ситуации победительницей, даже если изначально все обстоятельства складывались против.

Женщина-Лев

Солнце в Весах, а значит, Львицы постараются привлечь к себе внимание. Но на этой неделе такой подход не сыграет им на руку. Эксперты dailyhoro.ru советуют убедиться: нет ли среди окружения энергетических вампиров, завистниц и конкуренток? Возможно, стоит вести себя более сдержанно, чтобы не нажить лишних врагов. К счастью, это не продлится долго: уже в воскресенье аспект Юпитера к Меркурию даст силы для прорыва вперед. В этот день нерешаемые задачи обретут решение, а зависть окружающих обернется против них самих.

Женщина-Дева

Активизация негативного Юпитера — событие, из-за которого многим Девам захочется уйти в себя и насладиться одиночеством. Но сейчас самоанализ и колебания — не лучшая стратегия. Астрологи советуют быстро реагировать на ситуацию и не поддаваться на провокации планеты-антагониста. Меркурий в воскресенье поспособствует тому, чтобы все спорные вопросы решились в пользу Дев. В этот день желательно составить планы на будущее, подвести итоги и решить повисшие в воздухе вопросы, чтобы запустить программирование на успех.

Женщина-Весы

Неделя, попадающая под влияние Венеры в Скорпионе, будет удачной для любовных приключений и пылких свиданий. Но астрологи предупреждают о рисках: новая любовь может внезапно исчезнуть с радаров. Малоприятная ситуация, которой можно избежать, если относиться к новым знакомствам с долей скепсиса, оценивать риски и не привязываться. Венера в Скорпионе принесет много встреч и знакомств: задача Весов — верно расставить приоритеты. Страсть окажется лишней и в финансовых делах: азарту лучше предпочесть прошлый опыт и голос разума, а столкнувшись с проблемами, не опускать руки, а искать причины неприятностей.

Женщина-Скорпион

Активно проводя рабочую неделю, желательно оставить силы и на выходные, чтобы не бороться всю субботу с упадком сил. Негативное влияние Венеры и благоприятное — Юпитера может дать неоднозначный эффект: близкие окажутся врагами, а белое — черным. По возможности желательно отказаться от серьезных решений и не использовать слова, которые отпугивают удачу. Астрологи также советуют думать о чувствах окружающих, подключив эмпатию. Такая практика поможет избежать лишних ссор и разочарований, которые сейчас совершенно ни к чему.

Женщина-Стрелец

Все, о чем мечтают женщины-Стрельцы, на этой неделе наконец начнет воплощаться в жизнь под управлением Юпитера. Самое главное — не упустить момент и поймать удачу за хвост. Сейчас от представительниц Стрельца зависит многое. Проявив мягкость там, где необходима решительность, можно сильно сдать позиции. Зато если получится проявить волю и не стать жертвой негативных установок, все начнут равняться на вас.

Женщина-Козерог

Очень сложно принять поражение, но можно ли считать проигрышем ситуацию, в которой все стороны получили желаемое? На этот вопрос придется ответить женщинам-Козерогам на этой неделе. Марс в Весах указывает на то, что порой компромисс намного важнее победы, и призывает считаться с мнением окружающих. С 14 по 20 октября Козерогам желательно чаще смотреть на происходящее чужими глазами: так будет проще усвоить алгоритм. Однако, просто плывя по течению, можно угодить вовсе не к компромиссу, а в ловушку чужого влияния, поэтому стоит следить за голосом интуиции и не упускать своей выгоды. Если долгое время не получалось начать новую жизнь, рекомендуется предпринять повторную попытку в четверг, 17 октября.

Женщина-Водолей

Под активным влиянием Нептуна представительницы Водолея рискуют оступиться. Но есть способ этого избежать. Если появится чувство, что доводы нелогичны, а решения ошибочны, то стоит взять время на дополнительный анализ и разобраться, что управляет вами: эмоции или разум. На поводу у первого идти опасно, а вот логика на этой неделе сослужит хорошую службу.

Женщина-Рыбы

На этой неделе Рыбам захочется запастись всем и побольше, чтобы впечатлений хватило на зимний сезон, но астрологи советуют усмирить желания и остановиться. На ситуацию, к которой сейчас подталкивает Венера в Скорпионе, важно смотреть объективно: необязательно иметь все, чтобы быть счастливой. Нужно просто определиться с приоритетами. Поэтому ценный опыт получат Рыбы, которые решат заняться расширением кругозора и сознания. К некоторым условиям придется приспособиться, с чем-то согласиться, что-то принять, чтобы не потерять в главном.