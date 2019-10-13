Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке

13.10.2019 15:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке

Вареники - традиционное украинское блюдо, которое с удовольствием готовят и едят во многих семьях. Конечно, если вареники сделаны дома вручную, то можно не беспокоиться о том, что после обеда будут неприятные последствия, пишет Знай.
Ведь вы сами выбирали ингредиенты и сами их приготовили. Однако, если пачку вареников вы купили в магазине, то вы можете столкнуться с неприятными последствиями.
Вареники, сделанные на техническом производстве, это полуфабрикат. В них могут добавлять вместо обычного творога дешевый заменитель, который делают на пальмовом масле. Насыщенные жиры пальмового масла вредят организму: повышают риск развития атеросклероза, ожирения и тромбоза сосудов, а еще увеличивает уровень холестерина. Яйца тоже могут заменять на более экономный вариант - яичный порошок. Он добавляет продукту калорийности.
Также, полуфабрикаты ни в коем случае нельзя размораживать и замораживать заново - они теряют все свои полезные свойства. А если вареники уже давненько валяются у вас в морозилке, то лучше их не есть, а купить новые.



Теги: Донбасс, опасность, вареник, заморозка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх