Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке

13.10.2019 15:33

Вареники - традиционное украинское блюдо, которое с удовольствием готовят и едят во многих семьях. Конечно, если вареники сделаны дома вручную, то можно не беспокоиться о том, что после обеда будут неприятные последствия, пишет Знай.

Ведь вы сами выбирали ингредиенты и сами их приготовили. Однако, если пачку вареников вы купили в магазине, то вы можете столкнуться с неприятными последствиями.

Вареники, сделанные на техническом производстве, это полуфабрикат. В них могут добавлять вместо обычного творога дешевый заменитель, который делают на пальмовом масле. Насыщенные жиры пальмового масла вредят организму: повышают риск развития атеросклероза, ожирения и тромбоза сосудов, а еще увеличивает уровень холестерина. Яйца тоже могут заменять на более экономный вариант - яичный порошок. Он добавляет продукту калорийности.

Также, полуфабрикаты ни в коем случае нельзя размораживать и замораживать заново - они теряют все свои полезные свойства. А если вареники уже давненько валяются у вас в морозилке, то лучше их не есть, а купить новые.