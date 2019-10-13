И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее

13.10.2019 16:34

Огромное количество шарлатанов и обманщиков пытаются набить свои карманы на людях, находящихся под грузом разных проблем.

Многие страдальцы приходят к различным экстрасенсам и провидцам ради того, чтобы те предсказали будущее и помогли решить проблемы в настоящем, предостеречь от ожидающих напастей, пишет versiya.

Некоторые люди под воздействием плацебо говорят о наступившем решении всех проблем, но большая часть сталкивается с ещё большей проблемой, мало того, что экстрасенс не помог, так он ещё и забрал огромную сумму денег и именно это становится новой проблемой.

Известный российский медиум высказал свое мнение по поводу данной проблемы и рассказал о своей неприязни к таким «магическим ворам» и шарлатанам. Сам прорицатель также ходил к подобным обманщикам ради проверки их знаний и того, каким образом они обманывают людей. «Они просят огромные суммы за свои сеансы, настолько, что даже говорить страшно», - передает медиум. По его мнению, настоящий экстрасенс и провидец не должен избавлять людей посредством другой, имеется ввиду не заводить народ в нищету, после подобных сеансов. Именно по этому медиум захотел поделиться с людьми, как же на самом деле можно заглянуть в будущее и вносить правки в судьбу, если это кому-то по настоящему нужно.

Увидеть будущее может любой, кто по настоящему этого хочет и готов раскрыть свой разум, утверждает провидец. Стоит лишь создать нужную атмосферу, изолироваться от всего шумного и принять удобную позу, возможно сидя со скрещенными ногами или же лечь на спину на мягкой поверхности. Потребуется немного терпения и времени, человеку нужно будет закрыть глаза полностью открыть свой разум и отметить все значимые моменты его жизни за последнее время. После этого, нужно будет увидеть картинку того, что по предположению человека может с ним произойти дальше, вариантов будет несколько, но правильный вариант будет ясно виден через некоторое время. Видение будет похоже на сон и после пробуждения от данных процедур человек будет знать, что с ним случится в дальнейшей жизни.

Да, этот вариант не позволяет увидеть все максимально детально и не показывает расписания жизни на годы вперед, но внести поправки в будущем можно будет и после данного видения. Просто нужно подумать, хочет ли человек такого будущего или нет, а дальше остается только действовать и брать все в свои руки. Медиум уверен, что именно такой способ будет самым верным, чтобы предсказать свое будущее и не разориться на множественных походах к лже-провидцам и ,различного вида, шарлатанам.