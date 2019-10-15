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Медики поделились простыми способами нормализации давления
С проблемой повышенного артериального давления сталкивается треть населения, и это по самым скромным подсчетам. Эксперты назвали 6 способов натурального уменьшения показателей давления, то есть без помощи лекарств, пишет few-news
Совсем недавно исследователи пришли к выводу о том, что даже слегка повышенное артериальное давление в среднем возрасте уже увеличивает риск старческого слабоумия в пожилые годы. Вот почему так важно держать показатель давления под контролем. Существует множество лекарственных средств, предназначенных для уменьшения артериального давления, но многие из них имеют массу побочных эффектов. Важно не допустить полноценного развития гипертонии и соблюдать несколько правил, которые позволяют снижать давление без помощи лекарств.
Начнем с подвижности — человек должен ставить перед собой цель совершать умеренные физические нагрузки ежедневно, и особенно важным здесь является пешая ходьба. Это имеет значение, если ваша работа прочно связана с каким-нибудь креслом перед компьютером.
Обязательно сократите количество соли в питании, постарайтесь готовить вообще без соли, добавляя ее из солонки на столе. Избегайте употребления соленых продуктов вроде сыра, сливочного масла, некоторых соусов, особенно соевого и рыбного. Не налегайте на алкоголь, так как избыток спиртных напитков увеличивает артериальное давление.
Обязательно следите за уровнем кофеина в рационе. Давно установлено, что кофеин повышает артериальное давление, но всё ещё ведутся споры о том, нужно ли жертвам гипертонии полностью отказываться от этого напитка. Одним из главных факторов давления является стресс. Очень часто стресс испытывают как раз жертвы гипертонии из-за показателей домашних тонометров.
Учёные советуют ни в коем случае не допускать развития панических и тревожных состояний, активно практикуя медитацию, йогу и прочее методы снижения стресса. К сожалению, приблизительно у 40% жертв гипертонии даже нет официального диагноза, поэтому они не принимают таблетки. А для контроля давления это очень важно.
Теги: Донбасс, гипертония, артериальное давление, лекарства
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- В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову21:02
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