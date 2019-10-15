Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью

15.10.2019 21:51

Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао.

По данным врачей, этот напиток обладает высоким содержанием витамина D и благотворно воздействует на иммунитет. Врачи рассказали, как можно избавиться от насморка обычным какао-порошком, передает Хроника.инфо.

Медики не просто так называют какао самым действенным средством от простудных заболеваний. Этот напиток способен восстановить защитные силы организма в короткое время.

Специально для этого медики провели ряд исследований, которые подтвердил их уверенность в защитной силе этого порошка. Как выяснилось в пороке какао находятся витамины, в том числе редкий витамин D, которые борются с распространителями вирусов.

Врачи отмечают. что именно осенью и зимой в организме проявляется дефицит этого витамина, а употребление какао снижает риск дефицита, а также защищает иммунную систему человека.

По словам специалистов, какао следует употреблять как в виде напитка, так и в виде обычного шоколада. Как правило, какао добавляют в выпечку или используют в виде отдельного продукта. Главное, отмечают специалисты, чтобы содержание какао составляло не менее 70 процентов в продукте.