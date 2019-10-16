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Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект

16.10.2019 22:40
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Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект

Сало способно укрепить иммунитет.

Для того, чтобы поддерживать иммунную систему в порядке ей регулярно нужны поступления витаминов С и В12. Больше всего их в цитрусовых, но есть и другие продукты, не менее полезные в этом вопросе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Также специалисты советуют оздоравливаться при помощи обычного украинского свиного сала. Уточняется, что если ежедневно употреблять всего 4 чайных ложек сала, то получите в итоге хороший противопростудный эффект. Ко всему прочему, сало можно натереть какими-то специями (имбирем, гвоздикой или корицей), тогда эффект еще и усилится.

Для тех, кто не является большим любителем сала, есть тоже хорошая новость — его можно заменить нерафинированным растительным маслом. Его можно употреблять по столовой ложки в день, добавляя в любимую вами пищу.

 
 
 
 
 


Теги: Донбасс, здоровье, простуда, сало
 
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