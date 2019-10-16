Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей

16.10.2019 12:46

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что данный нумерологический расчет предсказывает наиболее вероятное число детей.

Но конечно, в итоге решение принимают родители. Нумерология, как и, к примеру, прогноз карт Таро на неделю, лишь обрисовывает перед нами возможности, но в конечном счете мы влияем на свою судьбу не меньше, чем наша дата рождения или Знак Зодиака.

Чтобы рассчитать количество детей в браке, необходимо сложить все цифры из даты рождения супруга и супруги, получив одно число, а затем продолжать сложение до тех пор, пока не останется одна цифра. Если расчет производит человек не в браке, то он берет только свою дату рождения и складывает цифры в ней. Но во втором случае стоит учитывать, что возможны корректировки при появлении постоянного партнера.

Единица. При желании эта семья может стать многодетной. Однако не предписано непременно большое число детей — все зависит от замысла супругов. Также возможны прерывания беременности.

Двойка. Скорее всего, ребенок в этой семье будет единственным и очень любимым. Но родители могут иметь и больше детей. Правда, последующие беременности могут оказаться труднее, потребуется значительное участие партнера. Так что в целом семьи с Двойкой в расчете имеют одного-двух детей.

Тройка. Партнерам с таким числом важно заботиться о здоровье, причем обоим. В некоторых случаях детей у такой пары не бывает, но чаще по медицинским причинам, а не по собственному выбору. Также беременность может откладываться по финансовым вопросам.

Четверка. Беременности обычно протекают легко, и семья может быть в том числе и многодетной, с четырьмя детьми. В семье будут и мальчики, и девочки, важно наладить между ними контакт.

Пятерка. Есть вероятность беременности с близнецами, детей бывает больше одного в большинстве случаев. Родителям предстоит продемонстрировать, что своих детей они любят одинаково.

Шестерка. Дети от разных партнеров, из предыдущих браков или с большой разницей в возрасте. Погодки в таких браках — скорее исключение, чем правило. Семейный комфорт будет закладываться при деятельном участии обоих супругов.

Семерка. В эту группу чаще других попадают люди-чайлдфри, которые выбирают добровольный отказ от детей. Другой вариант — один любимый ребенок без повторных попыток обзавестись детьми.

Восьмерка. Возможно усыновление или удочерение, дети партнера от предыдущих браков. Однако и совместные дети у такой пары — нередкое явление.

Девятка. Наиболее частотный вариант — двое детей, причем разного пола, брат и сестра. Семьи с тремя и более детьми для Девятки чаще становятся редкостью.

Источник: https://from-ua.com