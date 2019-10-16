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Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш
Ученые из Национального института здравоохранения США утверждают, что употребление кофе во время беременности может спровоцировать выкидыш. Об этом сообщается на Fertility and Sterility, передает Корреспондент.
Специалисты поделились результатами своих исследований во время конгресса в Филадельфии. Они опросили более 1200 женщин, планирующих рождение ребенка. У них взяли кровь на анализ, и измерили уровень кофеина. Также было установлено как часто женщины употребляли кофеиносодержащие продукты.
Затем ученые наблюдали за течением беременности у испытуемых. Оказалось, что одна чашка кофе в день повышала риск недобора веса у плода. При этом даже две чашки угрожают выкидышем. Особенно опасным кофеин является в первые восемь недель беременности.
Из-за повышения давления и сердечного ритма от напитка стоит отказаться еще во время планирования беременности.
Ранее ученые развенчали популярный миф о кофе. Также сообщалось, что была названа новая опасность готовой еды и фаст-фуда.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, кофе, ученые
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