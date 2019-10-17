Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме

17.10.2019 17:00

В каждом уголке дома живут опасные микробы, однако существует место, чистоту которого необходимо поддерживать особенно тщательно. Как информирует replyua.net со ссылкой на CNN Health, об этом рассказал профессор-микробиолог Чарльз Герб из аризонского университета. По его словам, самое грязное место в доме - это раковина на кухне.



Он подчеркнул, что в самой раковине, а также на губке для мытья посуды скапливаются болезнетворные бактерии, и если ваш домашний питомец предпочитает пить воду из унитаза, вы можете быть спокойны относительно его здоровья. Профессор рассказал, что хозяйки разделывают на кухне мясные продукты, которые являются распространителями кишечной палочки и сальмонеллы. В раковине часто моют курицу, размораживают мясо, из-за чего появляется рассадник бактерий. Особое внимание хозяйки должны уделить губке для мытья посуды. Её нужно менять очень часто, а после мытья посуды тщательно промывать проточной водой и дезинфицирующими средствами.



То же самое относится к чистоте полок холодильника, ручки микроволновки, раковины и разделочных досок. Периодически эту поверхность необходимо обрабатывать сильными дезинфицирующими средствами. А ещё профессор указал на то, что многие хозяйки пользуются кухонными полотенцами по несколько недель. Дело в том, что на полотенце также скапливаются бактерии. Его нужно менять каждые несколько дней или пользоваться специальными одноразовыми салфетками.