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Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса
Павел Глоба раскрыл секрет, кого из знаков зодиака ждет беда
Известный астролог Павел Глоба сообщил людям, каких знаков зодиака несдобровать в декабре 2019 года, пишет Политека.
В судьбе девы будет совершенно негладко на любовном фронте. По словам Глобы, в отношениях наступит кризис. Этому знаку будет казаться, что чувств нет, но нужно найти способ, дабы разжечь новую страсть вместе с партнером.
Раки столкнутся с финансовыми трудностями, поэтому сейчас астролог рекомендует начать экономить средства. В частности Новый год придется отметить не так пышно, как прошлый. К слову, не надо тратиться на ненужные вещи.
К скорпионам придет мысль — не нужно полагаться на приятелей, которые непроверенны годами дружбы. Это связано с тем, что его «подставят», поэтому знаку зодиака нужно распрощаться с ненадежными людьми.
Близнецы в декабре получат то, что заслужили. Это касается того, что знак зодиака целый год равнодушно относился к родным. В декабре бумеранг может вернуться, поэтому стоит уже сейчас пересмотреть свое поведение.
Также Глоба говорит о знаках рыбы, которым нужно вести себя спокойно с окружающими и не ссориться. Кроме того, стоит набраться терпения и спокойно себя вести, а также находить выходы из конфликтов.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, Павел Глоба
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