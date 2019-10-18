Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля

18.10.2019 18:09

Молоко, смешанное с минеральной водой, поможет быстрее вывести мокроты, а травяные отвары – смягчат кашель и воспаленное горло.

Смягчить кашель помогут отвары трав, а быстрее откашляться – молоко с минералкой, передает Хроника.инфо.

Кашель провоцирует раздражение горла, что отодвигает процесс выздоровления. По словам специалиста, так нередко получается замкнутый круг: человек кашляет и сильно раздражает слизистую, а в результате этого – усиливается кашель. Однако силой воли «не кашлять» не получается. Потому специалисты советуют успокаивать раздраженное горло отварами ромашки, шалфея, мяты.

«Прекрасно справляется с кашлем и раздраженным горлом смесь из измельченных яблок, лука и меда (в равных количествах), которую принимают по ложке 3-4 раз в день», — отметила врач.

Назначать самому себе сильнодействующие лекарства и порошки от простуды специалист не рекомендует, а леденцы от кашля вполне приемлемы.

«В большинстве из них действующим веществом является антисептик с широким спектром действия. Такие леденцы не вредны и принимать их можно без назначения врача. Однако вря дли они избавят вас от кашля, единственное, что им под силу – смягчать горло и снять неприятное ощущение.

Хорошо помогают при кашле эфирные масла-антисептики аниса, пихты, эвкалипта, гвоздики, перечной мяты. Так же можно приготовить дома раствор для полоскания: растворите в стакане теплой воды чайную ложку (без горки) морской соли, столько же соды и несколько капель йода С последним главное не переборщить – иначе рискуете обжечь слизистую», — предупредила эксперт.