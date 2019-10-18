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Переломное время в жизни – что принесет середина осени знакам зодиака
Жизнь может стать совсем другой, когда в свои права вступят планеты-покровители октября. Это время легких и приятных изменений в жизни каждого, окончания черной полосы и прощания со всем плохим. Только сейчас вы сможете встряхнуться и впустить в свою жизнь свежий ветер. Не стоит ждать нового года! Устроить жизнь можно уже сейчас, пишет Куб.
Это время хорошо во всем – получится и отдохнуть, и претворить в жизнь свои планы, и дождаться хороших новостей, и даже вернуть свою любовь. Более щедрого по отношению ко всем знакам зодиака времени в этом году, пожалуй, уже не будет. Поэтому стоит пользоваться моментом. Давно хотели что-то начать – самое время. Желаете поменять жизнь – только попросите. Скучаете по кому-то и хотите вернуть – пока об этом смело заявить.
Любовь, в которую уже никто не верил, может случиться у Овна и Козерога. Может быть, страсть вспыхнет и не сейчас, но познакомитесь вы точно в середине осени. А там до крепких и счастливых отношений – рукой подать. Чем хуже складывалась у вас личная жизнь до этого, тем лучше все будет сейчас. К концу года есть шанс навеки попрощаться с одиночеством, а также обрести внутреннее равновесие, которое дарит взаимная любовь.
Успех может прийти в жизнь знаков зодиака, которые или к нему никогда не стремились, или никогда в него искренне не верили. Не беда, теперь сможете на практике убедиться, что все возможно. И даже переход от неудач и вечной экономии к успеху и богатству реален, если вас ведут по верной дороге высшие силы.
Таких знаков два – это Телец и Рыбы. Если уже в октябре вам начало везти в делах, стали сбываться ваши самые смелые желания, вы видите, что нет помех и преград – значит, делайте все, что от вас зависит. А дальше уже вам помогут небеса. Скорее всего, вы получите резкий старт и впечатляющие первые результаты, а потом все будет более медленно и спокойно. Это не повод расстраиваться, главное, что вы уже сделаете огромный шаг вперед. А без труда ничего не бывает, зато у вас есть главное – перспективы и поддержка высших сил.
Резкие улучшения в отношениях могут наступить у Близнецов и Водолея. Поэтому, если сейчас у вас уже сил нет бороться с проблемами, а лучше не становится, то просто постарайтесь не тратить на это нервы. Уйдите в сторону, займитесь чем-то другим. Может случиться так, что в середине октября ваша любовь получит шанс, и все станет отлично. Если еще вчера вы всерьез думали расстаться, то уже на следующий день можете сменить гнев на милость. А через неделю – очень остро почувствовать, как сильно вы любите этого человека на самом деле. Уже к ноябрю вы будете с ужасом вспоминать, как чуть не разрушили свои отношения и благодарить небеса за то, что отвели вас от такого решения.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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