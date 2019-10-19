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Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга
Неизвестно, какими счастливые отношения будут через год, особенно если в историю любви вмешается опытная разлучница, единственная цель которой — отбить мужчину. В жизни нужно быть готовой ко всему, поэтому астрологи расскажут о самых опасных разлучницах по Знаку Зодиака, пишет from-ua.
5 место — Рак
У скромных и нежных женщин-Раков есть своя темная сторона — они уводят чужих мужчин, причем так искусно и незаметно, что даже придраться не к чему. Вначале это мимолетный флирт, затем просто симпатия, потом легкая дружба, а там и до любви недалеко. Тактика Раков элементарна — это нежность, забота, обаяние, умение очаровать и немного терпения.
4 место — Близнецы
Близнецы — самые милые, самые обаятельные и самые добрые женщины, но это только на первый взгляд. Женщины-Близнецы интеллектуально развиты, они умеют общаться с кем угодно и на какие угодно темы. Очень двуличные натуры: такие легко говорят об одном, а делают совершенно другое. Решив отбить мужчину, они могут сдружиться с соперницей, стараться всячески помочь ей улучшить отношения. Но итог всегда один: получив доверие, Близнецы забалтывают мужчину и уводят его за собой.
3 место — Весы
Женщины-Весы действуют хитро. Поставив цель заполучить мужчину, они начинают активно дружить с конкуренткой, его женщиной. Такие дамы случайно приходят в гости, когда оба дома, просят небольшой помощи и тайно манипулируют. Весам хватит пяти минут наедине с мужчиной, чтобы «случайно» проговориться обо всех ошибках и недостатках соперницы, выдать ее секреты и намекнуть возлюбленному, что его любимая его просто использует.
2 место — Скорпион
Перед вами настоящие волчицы в овечьей шкуре. Беспощадные, хитрые и коварные, но такие понимающие и обаятельные. Женщины-Скорпионы всегда источают притягательную энергетику, а уж если они решили влюбить в себя мужчину, то будут просто неотразимыми. Они женят на себе любого, поэтому никогда не набиваются в подруги к конкуренткам, а сразу предпочитают переходить в наступление. И нет никаких шансов спастись от их плена.
1 место — Овен
Женщины-Овны в поисках любви — ракеты, летящие к цели. Их целеустремленности можно позавидовать, и, как вы понимаете, они достигают своих целей. Овны ничего не строят из себя и ничего не скрывают: они будут флиртовать с мужчиной при его же женщине, а потом окажется, что «вы все неправильно поняли». Неделю назад мужчина выпил с женщиной-Овном чашечку кофе, вчера подбросил ее до дома (ну ведь по пути было), а сегодня… Сегодня это уже ее мужчина.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, мужчины, женщины
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