Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми

19.10.2019 21:06

Это не просто слова. Психологи доказали, что так всё и обстоит на самом деле!

Загадка из загадок: столетиями представительницы прекрасного пола пытаются вывести для себя формулу женской притягательности. Какие черты характера, какое поведение манят мужчин, как магнитом?

Естественно, сколько парней в мире – столько и предпочтений. Но всё же существует два типа женщин, которые всегда нравились и нравятся всем мужчинам. Что бы они там ни говорили и каких бы денди из себя ни разыгрывали, пишет Куб.

Кстати, вы, наверное, замечали, как иногда чуть ли не все парни на курсе в университете влюблены в одну девушку. Или коллеги на работе засматриваются только на одну девушку, при этом – далеко не самую красивую. «Что же все в них находят, чего нет у остальных?» – задаётесь вы вопросом.

Скорее всего – ничего, кроме того, что они принадлежат к одному их двух типов женщин, которых мужчины считают неотразимыми. В действительности ведь каждый из них ищет родственную душу, а не модель для выступления на подиуме.

В этой статье мы расскажем о двух типах поведения, которые притягивают мужчин. И это не просто слова. Психологи доказали экспериментальным путём, что так всё и обстоит на самом деле!

1. Женщина-мать

Согласно исследованиям учёных, девушки подсознательно ищут в своих партнёрах черты своего отца (даже если отношения с ним и не сложились), а мужчины – то, что напоминает им о матери.

Это настолько глубоко заложено в подсознании, что тут мы себе не хозяева. Скорее всего, притяжение связано с нашими детскими воспоминаниями. Ведь было так уютно и спокойно рядом с мамой, почему бы не вернуть то невероятное чувство безопасности и безграничного счастья вновь?

Другими словами, наш идеал отношений и настоящего Дома – родом из детства. Мы не можем вернуться туда, поэтому тянемся ко всему, что вызывает прежние эмоции.

Вот почему мужчин так притягивает этот тип – Женщина-мать. Эти взрослые и сильные парни где-то в глубине души остаются маленькими и беззащитными мальчиками. А значит – хотят заботы, безусловной любви, тепла, вкусных борщей и сырников (как у мамы) и уютного дома (тоже – как у мамы). И главное – чтобы женщина заботилась и любила детей.

Не спешите причислять таких парней к маминым сынкам. Это вовсе не то! На самом деле речь идёт о первобытном инстинкте человека, когда перед ним было всего две задачи: выжить как виду и оставить после себя потомство. «А кто, как не мама, поможет в этом?!» – подсказывает подсознание.

Доктор Джой Бразерс утверждает, что практически все мужчины на подсознательном уровне ищут черты своей матери в партнёршах.

Он пишет: «Наши матери оставляют такой глубокий след в сердце, что мы потом всю жизнь ищем знакомые черты в тех женщинах, которых выбираем. Доходит до того, что нас привлекают даже интонация голоса, тип фигуры, привычки и чувство юмора, как у мамы. Поэтому, если матери заботились о нас и относились с теплом и нежностью – ищем таких же мягких женщин. Если они были сильными и волевыми – ищем «партнёра-товарища».

Матери оказывают неизгладимое влияние на своих сыновей: они не только закладывают в детях образ будущей супруги, но своими замечаниями и комментариями продолжают влиять на выбор даже тогда, когда те становятся взрослыми.

Таким образом, если мать была ласковой и милой – мужчины ищут ласковых и милых девушек. Ведь они такие же, как мама! Такая девушка сможет создать атмосферу в доме, которая будет напоминать ту, что была в детстве.

И, наоборот: если мать была депрессивной и её настроение менялось раз пять в день, то сыновья вырастают мужчинами, которых пугают любовь и нежность. Ведь они, из детского опыта, могут в одну секунду смениться агрессией или безразличием. По этой причине такие парни могут сбегать от подруг, как только почувствуют тепло и заботу.

2. Женщина-друг

Мужчины далеко не всегда ищут в женщине только физическую привлекательность и сексуальность. Довольно часто им нужен друг, с которым запросто можно поговорить обо всём на свете, рассказать о начальнике-самодуре или пойти на футбольный матч.

Так что женщины глубоко ошибаются, когда говорят, что мужчинам «только одно и нужно». Нет, не все парни хотят красивых «барби» с пропорциями 90-60-90. Многим нужен настоящий друг, с которым можно поделиться своими соображениями и идеями.

Ключ к крепким, здоровым и долгосрочным отношениям в данном случае – это обладание теми чертами характера, которые мужчина ищет в настоящем друге.

Быть «другом», кстати, вовсе не исключает прекрасного секса, который ещё более сближает. Но на первом месте, конечно, умение слушать и поддерживать. То есть – талант дружить.

Доктор Джон Готтман в книге «7 принципов счастливого брака, или Эмоциональный интеллект в любви» пишет о том, что если вы и ваш супруг считаете друг друга лучшими друзьями – это очень хороший признак. Ведь глубокая дружба является основой счастливого брака.

Готтман объясняет, как должна выглядеть эта дружба:

«Дружба в браке основывается на взаимном уважении и радости от общения друг с другом. Такие супруги, как правило, хорошо знают друг друга: что кому нравится, какие у кого причуды и «тараканы», как успокоить или рассмешить партнёра. Супруги-друзья очень уважают друг друга и выражают эту любовь всем сердцем и каждый день».