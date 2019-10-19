Все рубрики раздела
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
Назван способ снизить риски онкологии на 45%
Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака молочной железы.
В мире и в Украине увеличивается количество женщин, заболевших раком молочной железы в возрасте до 40 лет, передает Хроника.инфо.
Однако в 43-45% случаев всех видов рака можно избежать, если вовремя изменить свой образ жизни и исключить из него основные факторы риска, рассказал хирург-онколог Николай Аникусько.
«Мы отмечаем тенденцию, что рак «молодеет»… Заболеваемость начинает возрастать уже с 27-28 лет. Если раньше 27-летняя пациентка – это было нечто, то сейчас в возрасте 26-28 лет редко, но встречаются. И количество таких пациенток растет год от года», – предупредил медик.
По его данным, заболеть раком молочной железы рискует каждая 8-я женщина.
«Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака молочной железы. И каждые 6,5 минут (от этого онкологического заболевания. – Ред.) умирает человек», – отметил Аникусько.
Он уточнил, что по Украине была схожая статистика до начала войны в 2014 году: «У нас каждые 20-25 минут диагностировался новый случай рака молочной железы. И каждые 45 минут от этого недуга умирала пациентка».
Как уберечься от рака
Аникусько отметил, что факторы риска можно разделить на две категории – немодифицируемые (т.е. не поддающиеся изменению, например, наследственность и возраст) и модифицируемые (которые изменить можно).
Для профилактики рака хирург посоветовал обратить внимание на 6 направлений, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
уменьшить количество жирной пищи и сократить употребление алкоголя;
ввести в рацион пищевые волокна (клетчатку);
активно заниматься физической культурой;
бросить курить;
санировать очаги хронических инфекций (папилломавируса человека (ВПЧ), гепатитов);
избавиться от чрезмерной инсоляции (не загорать на солнце).
Таким образом, подчеркнул врач, можно избежать на 43-45% всех видов рака.
«Это очень важно. Посыл к тому, что если мы изменим образ жизни, то можем изменить вероятность возникновения рака», – резюмировал Аникусько.
Теги: Донбасс, рак груди, онкология, риск
- Половину случаев рака груди у женщин определяют… мужчины
- В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн
- Жанна Фриске не может ходить: за ней ухаживают близкие люди (ВИДЕО)
- После моря - к врачу, или Чем грозит интим на пляже
- Дончанок ждет мастер-класс от маммологов
- У рака груди есть 280 причин
- В Мариуполе горел университет16:34
- В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ16:01
- «Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР14:19
- "Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией13:59
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"12:20
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение11:59
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- «Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений09:44
- Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе 09:26
- В Мариуполе горел университет16:34
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ16:01
- Как Зеленский оказался в "ловушке" из-за "формулы Штайнмайера" - Стефан Сиохан15:40
- В Украине будут штрафовать родителей школьников15:21
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- «Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности14:39
- «Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР14:19
- "Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией13:59
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео