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Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие
1. Рыбы
Настоящие гуманисты. Помогать окружающим Рыбам в радость.
Это делает их по-настоящему счастливыми. Рыбы же стараются и подбирать профессию так. чтобы она помогала людям. Правда этот знак очень доверчивый. И многие этим пользуются. Недоброжелатели и хитрецы любят перекладывать ответственность за свои грехи на Рыб, а также вымещать на них злобу. Обычно Рыбы ничего не говорят в ответ. Но если задето их самолюбие, то они навсегда вычеркнут наглеца из своей жизни.
2. Телец
Весьма добродушный, рассудительный и спокойный знак. Тельцы никогда никому не желают зла и всегда готовы помочь. Если хорошо попросить, то Телец бросит всё и станет помогать вам. И делает это он бескорыстно. Но представители этого знака весьма наивны. Поэтому корыстолюбивые личности то и дело вешают на Тельца свои дела и проблемы. И хоть Телец не терпит обмана, но узнает правду зачастую слишком поздно.
3. Дева
Очень добрые личности, которые готовы трудиться на благо окружающих. дева уж очень хочется, чтобы все были вокруг счастлива. Ради остальных они готовы «прогибаться» и идти на уступки. Несмотря на то, что Девы готовы исполнять многое, но обман они секут очень быстро. Пользоваться добротой Дев можно, но лишь до определенного момента. Но наглеца, который перешел границы дозволенного, Девы моментально вносят в «черный список».
4. Рак
Пожалуй самые приветливые и добродушные люди на земле. Ракам тяжело без гармонии и любви. поэтому они отдают себя полностью заботе об окружающих. Это также касается и незнакомых людей. Это у них в крови. Все знают, Раки очень добрые и норовят усесться им на шею. Ведь Рак готов отдать последнее во благо свои близких и друзей. Но паразитирующие отношения Раки быстро выявляют. Поэтому они быстро поставят наглеца на место. Однако если покаяться и попросить прощения, Раки растают. Ведь они имеют очень доброе сердце.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, доброта
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