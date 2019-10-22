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Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям
Специалисты в области психологии и психиатрии поведали о том, на что стоит обратить внимание родителям в воспитании подростков.
Об этом сообщает Диалог.UA. Чрезмерная замкнутость ребенка - один из первых и главных признаков наличия у чада психологических проблем. При этом, важно не путать такое поведение с простым интровертным. Социальная неадаптированность подростка может в потенциале привести к многим сложностям во взрослой жизни - поиск работы, второй половинки, умение договариваться и доносить свои мысли. Агрессия, которая проявляется по отношению к слабым. Это явный сигнал того, что с ребенком что-то не так. В такие моменты он может мучить кошек или обижать одногодок. Еще один тревожный звоночек для родных - так называемый self-harm, или самоповреждение. Дети таким образом реагируют на какие-то критику от учителей, буллинг в школах, неудачи с противоположным полом, отсутствие принадлежности к какому-то коллективу. Порезы, расчесывание ранок, вырванные волосы - это может быть что угодно. Подобным образом подросток пытается обратить на себя внимание старших: мама, папа, я запутался. В такие моменты крайне важно окружить ребенка заботой и поддержкой, а также занять его чем-то - хобби, домашний питомец или совместное времяпровождение. Кроме того, следует обратить внимание на на апатию у подростка, частые перепады настроения, бессонницу или даже расстройство пищевого поведения. Все эти моменты могут быть частью одной большой печальной картины. Психологи призывают не оставлять детей наедине с их проблемами и обращаться за помощью к специалистам.
Теги: Донбасс, депрессия, подростки, проблемы
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