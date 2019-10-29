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Появился полный лунный календарь на ноябрь

29.10.2019 20:07
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Появился полный лунный календарь на ноябрь

В ноябре 2019 года 30 дней. В первую половину лунного месяца крайне важно обращать внимание на детали. Есть большой шанс, что ваша жизнь изменится к лучшему. Делайте все возможное для достижения цели и результат не заставит вас долго ждать, пишет from-ua.
12, 19 лунные сутки предвещают успех - в этот период можно смело заключать важные сделки.
Лунный календарь для лечения зубов - благоприятные дни октября 2019: 2, 5, 8, 11, 20 и 27 ноября.
Лунный календарь для диеты и похудения - благоприятные дни октября: 1, 7, 14, 19, 23, 28 ноября.
Лунный календарь для покупок - благоприятные дни октября: 3, 4, 5, 15, 16, 18, 24 и 30 ноября.
Лунный календарь для поездки на отдых- благоприятные дни на октябрь 2019: 6, 9, 13, 21, 22, 26 ноября.
Однако, необходимо проявлять осторожность в такие дни октября: 10, 17, 25, 29 ноября.



Теги: Донбасс, календарь, ноябрь, Луна
 
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