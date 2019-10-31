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Какой знак Зодиака не создан для брака

31.10.2019 12:53
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Какой знак Зодиака не создан для брака

Создание семьи - одно из самых больших желаний множества женщин. Кроме того, для большинства весьма важно выйти замуж официально, дабы быть уверенным в завтрашнем дне и располагать не только "честным словом". Однако, некоторые девушки очень долго ждут предложения, из-за чего полностью разочаровываются в партнере, пишут Подробности.
Астрологи рассказали, что есть определенные знаки зодиака, которые очень сложно настраиваются на официальные отношения.
Итак, на первом месте оказался Водолей. Это неимоверно свободолюбивый знак зодиака, который не терпит обязательств. Они по-настоящему умеют любить и ценить партнера только тогда, когда он сам ценит их личное пространство. По этому, к такому важному решению, как заключение брака им прийти очень непросто.
Давить на представителей этого знака невозможно, да и не нужно. Однако если они приняли решение вступить в брак, они, как правило, очень верные и надежные супруги.



Теги: Донбасс, брак, знаки Зодиака, независимость
 
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