Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли

31.10.2019 08:50

Зная знак Зодиака, легко определить слабые и сильные стороны человека. Конечно, многое зависит от семьи и среды, в которой вырос человек, но некоторые характеристики знаков Зодиака заложены в нас с рождения. Например — сила воли и целеустремленность, пишет from-ua.

7 место — Весы

Целеустремленность — одна из главных характеристик этого знака Зодиака. Весы несгибаемы в своих устремлениях, но ровно до того момента, пока не потеряют к ним интерес. Как только это случается, они тут же бросают все на полпути и хватаются за что-то другое. Беда еще и в том, что Весы часто берутся за несколько дел сразу, что быстро их выматывает и лишает мотивации. Так что астрологи советуют этому знаку поменьше брать на себя, побольше отдыхать и концентрироваться на чем-нибудь одном, но действительно стоящем.

6 место — Водолей

Водолей чем-то напоминает Овна. Он точно так же мчится на всех парах к поставленной цели. Этот знак Зодиака больше всего в жизни любит преодолевать препятствия, и с удовольствием придумывает их сам, если реальных нет. Лучше всего у Водолея это получается в компании, так как бежать через череду преград к финишу этот знак зодиака предпочитает именно с кем-то. Железная сила воли Водолеев выражается в упорности, интеллекте и умении вести за собой.

5 место — Стрелец

Стрелец — кто-то вроде Робина Гуда, который отбирал деньги у богатых и раздавал награбленное бедным. Классический представитель этого знака Зодиака целеустремленный, решительный и активный, и к тому же оптимист, а это качество дорогого стоит. Одним словом, Стрелец всем хорош, кроме того, что не умеет доводить начатое до конца. Именно по этой причине он не вошел в нашу тройку лидеров.

4 место — Скорпион

Душевная жизнь Скорпионов скрыта от посторонних глаз. Все, что видят окружающие, — лишь верхушка айсберга, и не смотря на всю свою эксцентричность и вспыльчивость — главные характеристики этого знака Зодиака — Скорпионы не так просты, как кажутся. Представители этого знака — сильные натуры, которые не порют горячку, как Овны, не тормозят, как Козероги, не ведутся на лесть, как Львы. Они впереди планеты всей благодаря своей внутренней силе, завидной работоспособности и стрессоустойчивости.

3 место — Лев

Сила Льва не в рассудительности, как у Козерога, и не в желании всегда быть первым, как у Овна, а в умении производить впечатление. Именно среди классических Львов так много людей, которые предпочитают казаться, а не быть, но это, на удивление, им только на руку. Этот знак Зодиака умеет пустить пыль в глаза и продемонстрировать, что у него железная сила воли, лидерские навыки и вообще все под контролем. И если окружающие верят — это, как ни странно, работает.

2 место — Овен

Овен — практически Козерог, за тем исключением, что этот знак Зодиака слишком эмоционален и азартен. Именно из-за своей вспыльчивости и любви к риску он и уступил место на пьедестале рассудительному Козерогу. Кредо классического Овна — «Быстрее. Выше. Сильнее», так что его жизнь чем-то напоминает социалистическое соревнование. Если Овен научится вести более рационально, то его сила воли наконец начнет приносить долгожданные плоды.

1 место — Козерог

Главные характеристики этого знака Зодиака — терпение и рациональность. Что бы ни случилось, Козерог никогда не растеряет свое умение адекватно оценивать ситуацию и делать правильные выводы. Этот знак не полагается на удачу и уверен, что все в его руках. Козерог знает свои сильные и слабые стороны, так что никогда не действует наобум, а всегда наверняка. У представителей этого знака несгибаемая сила воли, и именно им мы отдаем первое место и золотую, а точнее «железную» медаль.