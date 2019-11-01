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Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать
Дмитриевская родительская суббота выпадает в 2019 году на 2 ноября. "Сегодня" пишут, как необходимо провести этот день, а также рассказывают о главных запретах, обычаях и традициях. Издревле ведется, что суббота – особенно подходящий день для того, чтобы помолиться об упокоении душ ушедших в иной мир. В Ветхом Завете суббота – это день покоя, а в Новом завете день прощения и греховного отпущения.
Дмитриевская родительская суббота: что нельзя делать
В поминальные дни нельзя критиковать и плохо говорить о покойных
Не стоит ставить на поминальный стол алкогольные напитки, смеяться и петь песни, поскольку так делать не принято и души усопших близких могут разозлиться за такое поведение.
Нельзя отказывать в милостыне в этот день.
Также нельзя громко смеяться и веселиться на кладбище.
Как провести родительскую субботу 2 ноября
В поминальные дни принято приносить в церковь пожертвования в виде любых продуктов, кроме алкоголя и мясных изделий. Это могут быть фрукты, овощи, хлеб, сладости, любая выпечка, масло (его потом используют для заправки лампад), мука для приготовления просфор.
Также принято накрывать поминальную трапезу, причем с теми блюдами, которые были любимыми у родственников при их жизни. Однако основным блюдом, которое должно стоять на каждом столе являются пироги с различными начинками. В старину считалось, что это поможет порадовать умерших близких.
В Дмитриевскую родительскую субботу нужно сходить на кладбище, чтобы убрать могилки. Кроме того, в этот день полагается раздавать милостыню бедным людям.
Теги: Донбасс, поминальные дни
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