В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО

01.11.2019 10:26

Военный врач со Львовской области Ника Аристова рассказала, как покинула медицинское училище и пошла на войну.

Об этом сообщает Апостроф.

Ника Аристова из Дрогобыча получила образование акушера в родном городе. До событий Революции Достоинства жила во Львове, где тоже училась в медучилище, но обучение не завершила и решила пойти на войну.

Поэтому, 30 марта 2015 Нику приняли в Отдельную добровольческую чету "Карпатская Сечь", которая тогда воевала в Донецкой области. К 11 ноября 2017 она была в добровольческом батальоне ОУН, а позже подписала контракт с 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

Также женщина рассказала о знакомстве с будущим мужем пулеметчиком, который помогал копать медпункт. Когда в мае 2018 начался минометный обстрел, он получил осколочные ранения глаза и руки - первую помощь оказывала именно Ника.

"Не думала, что когда-то в моей жизни такое будет. Когда это произошло, мы стояли в поле перед Богдановкой. Чтобы добраться до нашего батальонного медпункта, где можно провести оперативное вмешательство, надо было ехать 12 километров. И эти 12 километров мы не на машине ехали, потому что часто и «бэхи» вязли, а везли на МТ-ЛБ (легкий бронированный тягач) или БМП-2. С руки вытащили осколки и там просто остались шрамы, а глаз не функционирует. Теперь даже не такой формы, как должен. Мужчине дали инвалидность и спустя он не смог продолжать службу ", - рассказала женщина.

Вскоре и Ника покинула армию по состоянию здоровья. Она вспоминает военную службу с трепетом, но одновременно добавляет, что не хотела бы больше работать военным медиком.

"Как только я попала туда, то была хладнокровно и саркастически настроена, даже с немного циничным мышлением. Таким, наверное, надо быть любому медику. Но когда в быту собратья становятся семьей, то трудно терять каждого из них. Я очень часто ругала себя за то, что не могла быть тем врачом, который не привязывается к пациентам, ведь все равно задаешь себе потом вопрос "Сделала я все, что могла? Возможно я виновата в этой смерти? ".Но на самом деле в этом виновата война. Я училась принимать жизнь в мир, но больше видела смерти", - поделилась врач.

После возвращения с Востока супруги продолжили борьбу с Российской агрессией, но уже в качестве волонтеров.