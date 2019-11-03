Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi

03.11.2019 10:26

Выключайте Wi-Fi, когда вы не используете его. Делать это нужно для повышения безопасности и экономии электроэнергии. Отключается он довольно просто и на компьютере и на смартфоне. Сначала давайте определимся, в каких случаях Wi-Fi нужно отключить, пишет from-ua.

Нежелание платить за доступ к интернету

Помните, что отключение Wi-Fi не снижает абонентскую плату за пользование интернетом. Если вы хотите перестать пользоваться Сетью или поменять провайдера, просто отключить Wi-Fi на своем устройстве или выключить роутер недостаточно. Нужно обратиться к провайдеру (оператору, ISP) для прекращения дальнейшего обслуживания.

Вы используете кабельное соединение и Wi-Fi вам просто не нужен

Отключите беспроводной сигнал маршрутизатора, если вы его не используете. Возможно, ваш компьютер просто не поддерживает Wi-Fi, а на смартфоне вы предпочитаете пользоваться сетью мобильного оператора. В этом случае включенный роутер бессмысленно потребляет электроэнергию.

Угроза безопасности

Wi-Fi-роутер нельзя держать постоянно включенным. Если вы не меняли установленные по умолчанию SSID и пароль, то велика вероятность, что посторонний сможет проникнуть в вашу сеть.

Альтернативным вариантом повышения безопасности использования беспроводной сети является отключение его на устройстве. Если вы пользуетесь телефоном в отеле или кафе и обеспокоены безопасностью устройства, отключите на нем Wi-Fi, чтобы быть уверенными в том, что ваши данные не передаются по сети.

Мешает нормальному режиму дня

Постоянно доступная беспроводная сеть стала причиной того, что дети или другие члены семьи допоздна проводят время в интернете. В этом случае Wi-Fi в ночное время лучше отключать.

Отключение Wi-Fi на телефонах и ПК

Способы отключения доступа к беспроводной сети различаются, но их всегда легко найти, поскольку соответствующая опция обычно находится в меню с подобным названием.

В Windows воспользуйтесь Панелью Управления. Помните, что компьютер не сможет подключаться к Wi-Fi до тех пор, пока вы снова не включите данную опцию.