Все рубрики раздела
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
- С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака18:10
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi
Выключайте Wi-Fi, когда вы не используете его. Делать это нужно для повышения безопасности и экономии электроэнергии. Отключается он довольно просто и на компьютере и на смартфоне. Сначала давайте определимся, в каких случаях Wi-Fi нужно отключить, пишет from-ua.
Нежелание платить за доступ к интернету
Помните, что отключение Wi-Fi не снижает абонентскую плату за пользование интернетом. Если вы хотите перестать пользоваться Сетью или поменять провайдера, просто отключить Wi-Fi на своем устройстве или выключить роутер недостаточно. Нужно обратиться к провайдеру (оператору, ISP) для прекращения дальнейшего обслуживания.
Вы используете кабельное соединение и Wi-Fi вам просто не нужен
Отключите беспроводной сигнал маршрутизатора, если вы его не используете. Возможно, ваш компьютер просто не поддерживает Wi-Fi, а на смартфоне вы предпочитаете пользоваться сетью мобильного оператора. В этом случае включенный роутер бессмысленно потребляет электроэнергию.
Угроза безопасности
Wi-Fi-роутер нельзя держать постоянно включенным. Если вы не меняли установленные по умолчанию SSID и пароль, то велика вероятность, что посторонний сможет проникнуть в вашу сеть.
Альтернативным вариантом повышения безопасности использования беспроводной сети является отключение его на устройстве. Если вы пользуетесь телефоном в отеле или кафе и обеспокоены безопасностью устройства, отключите на нем Wi-Fi, чтобы быть уверенными в том, что ваши данные не передаются по сети.
Мешает нормальному режиму дня
Постоянно доступная беспроводная сеть стала причиной того, что дети или другие члены семьи допоздна проводят время в интернете. В этом случае Wi-Fi в ночное время лучше отключать.
Отключение Wi-Fi на телефонах и ПК
Способы отключения доступа к беспроводной сети различаются, но их всегда легко найти, поскольку соответствующая опция обычно находится в меню с подобным названием.
В Windows воспользуйтесь Панелью Управления. Помните, что компьютер не сможет подключаться к Wi-Fi до тех пор, пока вы снова не включите данную опцию.
Теги: Донбасс, Wi-Fi, отключение
- НАТО сделало последнее предупреждение России из-за нарушения воздушного пространства Турции
- Олимпийская сенсация: в поединке с Россией вратарь "Донбасса" совершил шатаут! (ФОТО)
- Вместо Порошенко будут воевать с Лукашенко. Стрелков сделал неожиданный прогноз
- Портников: "Если Захарченко и Плотницкий лишатся главных своих козырей - российских военных и собственных головорезов - то какой смысл тогда им проводить выборы? Кто их тогда выберет?"
- Власти Сербии планируют разместить российскую базу на территории страны
- К захваченному парламенту Крыма прорвались пророссийские активисты
- Строительство моста в Станице Луганской: В Луганской ОГА рассказали о результатах09:15
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»08:33
- Українські і зарубіжні ЗМІ відвідали ділянку розведення поблизу Золотого22:40
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы22:24
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы21:59
- Теперь до прифронтового Верхнеторецкого будет ходить электричка 21:34
- На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»20:18
- В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер 19:54
- Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»18:38
- Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин17:30
- Цемах признался, что пошел в «ополчение», чтобы убивать украинцев за язык, за историю и культуру11:00
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Экс-министр Рева предупредил украинцев: "Повышение цены на газ неминуемо, и это уже серьезно"09:30
- Строительство моста в Станице Луганской: В Луганской ОГА рассказали о результатах09:15
- Астролог спрогнозировал, когда обвалится гривна09:00
- Суд решил судьбу нардепа Дубневича: первые подробности08:48
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»08:33
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
- С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака18:10
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»
- Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление
- В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер