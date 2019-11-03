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Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия
У домашних растений, помимо декоративной функции, есть ещё и совершенно конкретная – некоторые из них могут существенно улучшать состояние здоровья человека. Нужно только знать, какие и от чего помогают, пишет Joinfo.ua.
Потому как некоторые из них, помимо очищения воздуха, могут ещё и негативно на человека влиять. И тут очень важно не перепутать. Рассказываем о тех растениях, которые действительно полезны для самочувствия и здоровья.
Алоэ вера
У этого растения огромное количество разнообразных применений. Начиная от самого банального очищения воздуха и продуцирования кислорода, заканчивая использованием сока алоэ в качестве заживляющего средства для ран и других повреждений кожи. Только листочки стоит обрывать аккуратно и не слишком часто – для растения это всё же вредно.
Жасмин
Аромат жасмина улучшает сон, повышает концентрацию, снижает интенсивность симптомов депрессии и помогает бороться с тревожными расстройствами. Причём даже эфирные масла жасмина для этого подходят, но живое растение всё же лучше.
Лаванда
Лучшее средство, если нужно быстро успокоиться и привести свои мысли в порядок. Аромат лаванды снижает симптомы стресса, улучшает качество сна и напрямую замедляет частоту сердечных сокращений. Сушеная лаванда тоже работает, но свежие и живые цветы – куда лучше и эффективнее.
Змеиный язык
Это довольно популярное комнатное растение обладает свойствами, доказанными специалистами из NASA. Было установлено, что оно не только очень активно поглощает из атмосферы углекислый газ, что, впрочем, делают все растения, но и поглощает другие потенциально токсичные вещества. Согласно исследованиям, 7 листьев метровой высоты достаточно, чтобы спокойно спать в самых неблагоприятных местах.
Розмарин
Не только прекрасная приправа, но и отличное средство для улучшения памяти. Можно и в кулинарных целях выращивать, и в декоративно-профилактических. И что особенно приятно – это растение довольно выносливое. Его можно буквально без земли выращивать – только воду своевременно менять.
Обыкновенный плющ
Очень популярное декоративное растение. Отлично поглощает углекислый газ и выхлопные газы, растёт быстро и практически без помощи человека. Нужно только одно помнить – никогда не есть его ягоды. Они, увы, ядовиты. А так, в листьях плюща содержатся вещества, которые помогают при хронических воспалительных процессах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, растения, спальня
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