Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками

04.11.2019 07:07

Безусловно, перечислить все приметы и суеверия, связанные с деньгами — невозможно, поскольку их существует невероятное множество.

Но, тем не менее, разделить их на группы вполне вероятно, отведя место как сложным, так и простым, популярным, смешным, странным.

Из самых простых известных — не давать деньги в долг вечером; в воскресенье опустошить кошелек от медяков; аккуратно обращаться с купюрами, складывая их по мере возрастания в кошелек.

И лучше, если он будет голубого цвета. А вот красный кошелек запрещен.

Считается, что в нем деньги просто "горят".

Также из известных примет — не выносить вечером мусор.

Но есть и менее известные приметы.

Например, считается, что если, получив зарплату или какой-либо любой доход в денежном эквиваленте не тратить ни копейки, как минимум, 20 часов — прибыль будет расти.

Немало существует и противоречий.

Например, одни люди утверждают, что в кошельке ничего кроме денег быть не должно. Другие, что следует для роста прибыли носить в нем кленовый листок или пакетик с горчицей.

Еще считается, что с деньгами следует разговаривать. Лучше делать это по ночам. Дескать, так они будут прибывать.

А еще советуют нюхать купюры, чтобы запечатлеть в памяти чудесный запах богатства.

Кстати, зря смеется тот, кто думает, что такие поверья, порой смешные и нелепые распространены только на постсоветском пространстве.

Мол, все, что оставалась советскому человеку — только мечтать о деньгах.

Но на самом деле за рубежом полным-полно различных суеверий, которых придерживаются жители весьма благополучных государств.

Так, поляки частенько произносят фразу "yd w sieni — pienidze w kieszeni" (еврей в сени — деньги в кошелек) и вешают в коридоре слева от входа картинку, изображающую еврея, считающего купюры.

Такая же картинка, но с лимоном у него в руках, привлечет, по мнению поляков, много еды.

Некоторые пошли еще дальше и это же изображение вешают вверх ногами, приговаривая, чтобы все деньги из его кармана упали хозяевам жилья.

В Канаде популярна примета, которую еще называют "головой дьявола".

Она связана с изображением Елизаветы II, в прическе которой можно разглядеть страшное лицо.

Такие купюры — большая редкость и большая удача, поскольку после того, как была обнаружена нелицеприятная деталь, банк в срочном порядке начал выпуск новой партии банкнот с отретушированной прической королевы.

Но канадцы моментально расхватали все "страшные" купюры, сделав их, своего рода, талисманами для привлечения денег.

Источник: https://from-ua.com