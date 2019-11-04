Все рубрики раздела
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками
Безусловно, перечислить все приметы и суеверия, связанные с деньгами — невозможно, поскольку их существует невероятное множество.
Но, тем не менее, разделить их на группы вполне вероятно, отведя место как сложным, так и простым, популярным, смешным, странным.
Из самых простых известных — не давать деньги в долг вечером; в воскресенье опустошить кошелек от медяков; аккуратно обращаться с купюрами, складывая их по мере возрастания в кошелек.
И лучше, если он будет голубого цвета. А вот красный кошелек запрещен.
Считается, что в нем деньги просто "горят".
Также из известных примет — не выносить вечером мусор.
Но есть и менее известные приметы.
Например, считается, что если, получив зарплату или какой-либо любой доход в денежном эквиваленте не тратить ни копейки, как минимум, 20 часов — прибыль будет расти.
Немало существует и противоречий.
Например, одни люди утверждают, что в кошельке ничего кроме денег быть не должно. Другие, что следует для роста прибыли носить в нем кленовый листок или пакетик с горчицей.
Еще считается, что с деньгами следует разговаривать. Лучше делать это по ночам. Дескать, так они будут прибывать.
А еще советуют нюхать купюры, чтобы запечатлеть в памяти чудесный запах богатства.
Кстати, зря смеется тот, кто думает, что такие поверья, порой смешные и нелепые распространены только на постсоветском пространстве.
Мол, все, что оставалась советскому человеку — только мечтать о деньгах.
Но на самом деле за рубежом полным-полно различных суеверий, которых придерживаются жители весьма благополучных государств.
Так, поляки частенько произносят фразу "yd w sieni — pienidze w kieszeni" (еврей в сени — деньги в кошелек) и вешают в коридоре слева от входа картинку, изображающую еврея, считающего купюры.
Такая же картинка, но с лимоном у него в руках, привлечет, по мнению поляков, много еды.
Некоторые пошли еще дальше и это же изображение вешают вверх ногами, приговаривая, чтобы все деньги из его кармана упали хозяевам жилья.
В Канаде популярна примета, которую еще называют "головой дьявола".
Она связана с изображением Елизаветы II, в прическе которой можно разглядеть страшное лицо.
Такие купюры — большая редкость и большая удача, поскольку после того, как была обнаружена нелицеприятная деталь, банк в срочном порядке начал выпуск новой партии банкнот с отретушированной прической королевы.
Но канадцы моментально расхватали все "страшные" купюры, сделав их, своего рода, талисманами для привлечения денег.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, приметы, суеверие
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»11:59
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Любимые продукты украинцев взлетят в цене: пора готовиться к худшему22:12
- «Значит, не надо уже расследовать»: Горбатюк предъявил Богдану громкие обвинения из-за Майдана21:31
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Потекут реки самогона: нардепы внесли в Раду новый законопроект20:32
- «Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ20:15
- Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется19:58
- Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет19:38
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции